Деякі уряди хочуть в обхід держави закуповувати ті чи інші українські засоби, - Зеленський

Представники деяких урядів або компаній хочуть в обхід України закуповувати ті чи інші засоби, що не сприятиме поліпшенню відносин між нашою державою та цими країнами-партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у суботу.

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В обхід України

"На жаль, представники тих чи інших урядів або компаній хочуть в обхід держави Україна закуповувати ті чи інші засоби. Ось що відбувається. Через ажіотаж. Я вважаю, що це точно не поліпшить відносини між нашою країною і країнами-партнерами, які так роблять. І я вважаю, що це швидкі гроші. Наші компанії – не бідні. Вони заробляють великі гроші. Ми вдячні їм за продукцію, але вони заробляють великі гроші. Вони не бідують", - повідомив президент.

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Потрібні системні рішення

Зеленський наголосив, що для вирішення цієї проблеми потрібні системні рішення, які, за його словами, можуть бути не дуже приємними.

"Але потрібно про це домовлятися. Всі виграють, щонайменше якісні компанії точно. Є серйозні компанії, які це розуміють. Вони виробляють найсильніші наші дрони та ракети. Безумовно, за ними ми дивимося більше, зустрічаємося. Чому? Тому що розуміємо, що тут ризиків більше. Те, що в нас якісна продукція, – факт. Але і компанії самі дуже хочуть піднімати цю тематику, і працюють із західними медіа", - пояснив він.

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За словами Зеленського, це питання також можна вирішувати на рівні Ставки, оскільки це в будь-якому випадку врегулювання, але з обмеженнями.

Політичні домовленості

Президент наголосив, що не може купити жодної зброї без політичної розмови з відповідними лідерами.

"Всі говорять про вільну економіку, вільний ринок, але нічого зі зброї ми не могли купити справді вільно – це завжди спочатку політичні домовленості та відповідний жорсткий контроль експорту. Навіть у деяких вільних країнах ми контракти отримуємо не від приватного сектора спочатку", - зазначив він.

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Зеленський розповів, що до нього приходить спочатку контракт за політичною лінією, і лише потім починає розмовляти приватний сектор.

"Ніяка зброя не була продана Україні просто приватним сектором під час цієї війни. А наші хочуть…" - зауважив він.