Даже при наличии избытка определенного вида оружия экспорт в любой момент могут заблокировать, - оружейники

Экспорт украинского оружия: какие существуют барьеры?

Министерство обороны Украины играет решающую роль в экспорте вооружений, поскольку, если оно выступает против экспорта, разрешение на экспорт не выдается.

Процесс

По словам автора Татьяны Николаенко, экспорт вооружения никто не запрещал, но существует ряд бюрократических барьеров, которые ограничивают экспорт или не позволяют его в конкретных случаях.

"При межведомственном согласовании разрешений на экспорт Государственная служба экспортного контроля Украины (ГСЭКУ) должна направить запросы в ключевые ведомства, включая МИД, МОУ, СБУ, ГУР, СЗР и в некоторых случаях Минэкономики", — пояснила она.

Сейчас Минобороны играет решающую роль, потому что если они против экспорта, разрешение на экспорт не дают.

МОУ должно получить содоклад от Генерального штаба ВСУ. Если Генштаб говорит, что есть потребность в данных изделиях, то МОУ однозначно будет писать отрицательное заключение.

"Проблема в том, что у военных есть неограниченные потребности, которые никто в мире никогда не покроет деньгами. Основной вопрос: если производитель не проваливает внутренний заказ, если может производить больше, но МОУ не может закупить больше, то будет ли МОУ давать согласие на экспорт таких избыточных мощностей?

Например: есть беспилотники-разведчики, без боевой части, которые могут производиться в количествах гораздо больших, чем заказывает МОУ. Но если сейчас поступит заявка на экспорт таких разведчиков, то ГШ ВСУ может снова сказать "да, денег нет, но потребность велика, мы против экспорта" — и это будет бюрократический тупик", — пояснил собеседник Цензор.НЕТ на оружейном рынке.

Цікаво, це ж якої зброї в Україні надлишок?
07.04.2026 17:12 Ответить
07.04.2026 17:16 Ответить
07.04.2026 17:22 Ответить
А чого б зброярі хотіли? Може вам ще дотації з бюджету за експорт давати?
07.04.2026 17:17 Ответить
Країна не має грошей закупити, бо зелені тварини здорожчують вартість зброї, шляхом вимагання відсотків на відкат. Всі дуже розуміють, що із 1000 грн вартості продукції необхідно віддати 500 грн, то безумовно, що вартість збільшиться на 500 грн, а значить буде коштувати 1500 грн. Або за 1000 грн закуплять, але браковане гімно, або марально застаріле. Ніхто в убиток не буде працювати. В кінці кінців страждають воїни, а не зелений покидьок, чи якийсь там генерал, який жодного разу не був на передовій!
07.04.2026 17:25 Ответить
 
 