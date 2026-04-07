Даже при наличии избытка определенного вида оружия экспорт в любой момент могут заблокировать, - оружейники

Министерство обороны Украины играет решающую роль в экспорте вооружений, поскольку, если оно выступает против экспорта, разрешение на экспорт не выдается.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Процесс

По словам автора Татьяны Николаенко, экспорт вооружения никто не запрещал, но существует ряд бюрократических барьеров, которые ограничивают экспорт или не позволяют его в конкретных случаях.

"При межведомственном согласовании разрешений на экспорт Государственная служба экспортного контроля Украины (ГСЭКУ) должна направить запросы в ключевые ведомства, включая МИД, МОУ, СБУ, ГУР, СЗР и в некоторых случаях Минэкономики", — пояснила она.

МОУ должно получить содоклад от Генерального штаба ВСУ. Если Генштаб говорит, что есть потребность в данных изделиях, то МОУ однозначно будет писать отрицательное заключение.

"Проблема в том, что у военных есть неограниченные потребности, которые никто в мире никогда не покроет деньгами. Основной вопрос: если производитель не проваливает внутренний заказ, если может производить больше, но МОУ не может закупить больше, то будет ли МОУ давать согласие на экспорт таких избыточных мощностей?

Например: есть беспилотники-разведчики, без боевой части, которые могут производиться в количествах гораздо больших, чем заказывает МОУ. Но если сейчас поступит заявка на экспорт таких разведчиков, то ГШ ВСУ может снова сказать "да, денег нет, но потребность велика, мы против экспорта" — и это будет бюрократический тупик", — пояснил собеседник Цензор.НЕТ на оружейном рынке.

