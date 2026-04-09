Велика Палата ВС розглядала скаргу Вовка на рішення про його звільнення (оновлено)

Велика Палата Верховного Суду розглядала скаргу ексголови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Суддя у доповіді розповів, Вовк звернувся до Великої Палати Верховного суду щодо рішення ВРП.

ВРП погодилася із висновками дисциплінарної палати, згідно з якими в діях Вовка вбачається грубе порушення норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя.

Згодом у розгляді справи було оголошено перерву до 18 червня 10:00.

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Що відомо про суддю Павла Вовка

Павло Вовк - останній голова ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду Києва.

7 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.

У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати. Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

18 березня 2025 року Вища рада правосуддя звільнила Павла Вовка.

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