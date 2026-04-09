Большая Палата ВС рассматривала жалобу Вовка на решение о его увольнении

Большая Палата Верховного Суда рассматривала жалобу экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка на увольнение.

Судья в докладе рассказал, что Вовк обратился в Большую палату Верховного суда по поводу решения ВСП.

ВСП согласилась с выводами дисциплинарной палаты, согласно которым в действиях Вовка усматривается грубое нарушение норм судейской этики и стандартов поведения, обеспечивающих общественное доверие к суду, что порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия.

Читайте: Европейский суд по правам человека отклонил жалобы экс-главы ОАСК Вовка на НАБУ

Что известно о судье Павле Вовке

Павел Вовк - последний председатель ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда Киева.

7 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

В этом деле "плёнок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, ещё десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката. Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

18 марта 2025 года Высший совет правосудия уволил Павла Вовка.

Читайте также: Судья Вовк не может работать в Верховном Суде, - ВККС