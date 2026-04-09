Большая Палата ВС рассматривала жалобу Вовка на решение о его увольнении

Увольнение Павла Вовка: ВС рассматривает жалобу

Большая Палата Верховного Суда рассматривала жалобу экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка на увольнение.

Подробности

Судья в докладе рассказал, что Вовк обратился в Большую палату Верховного суда по поводу решения ВСП.

ВСП согласилась с выводами дисциплинарной палаты, согласно которым в действиях Вовка усматривается грубое нарушение норм судейской этики и стандартов поведения, обеспечивающих общественное доверие к суду, что порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия.

Что известно о судье Павле Вовке

Павел Вовк - последний председатель ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда Киева.

7 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

В этом деле "плёнок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, ещё десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката. Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

18 марта 2025 года Высший совет правосудия уволил Павла Вовка.

Цій мразоті на зоні, вже років десять, ставлять прогули, а воно ще і судиться !?
09.04.2026 11:36 Ответить
Да і в пеклі також
09.04.2026 11:42 Ответить
Ця паскуда яка принесла стільки біди обікравши країну на мілярди мало б до скону сидіти на тюремних нарах з конфіксацією майна.
09.04.2026 11:39 Ответить
Держава його ше матеріально підтримує - цього суддю з Окружної?
09.04.2026 11:40 Ответить
Звільнив вовк, зобов'язаний прибути до ТЦК для уточнення особистих даних після звільнення і далі, за списком!! Кадровики з мобпрацівником суду, уже це за нього зробили???? Портновський екссуддівський, знову пішов на порушення норм ЗАКОНОДАВСТВА ????
Зеленський з татаровим, уже його оформили через кадровиків ДУС, якимсь там сторожком на будівництві «інженерних споруд» династії у Козині????
09.04.2026 11:41 Ответить
Все залежить від того скільки занесли у велику палату. Мабуть підраховують аргументи
09.04.2026 11:41 Ответить
Чому це чудо, досі не на фронті?
09.04.2026 11:58 Ответить
Відправити вовка до лісу, щоб не заважав !!!
09.04.2026 12:00 Ответить
Хіба що тільки в рудий ліс під Чорнобилем.
09.04.2026 12:08 Ответить
Воно ще скаржиться?! Ще не нажерлося!
09.04.2026 12:05 Ответить
 
 