Джонсон відвідав фронт під Запоріжжям: Українці переможуть, ніхто не змусить їх піти на компроміс. ФОТО

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон упродовж двох діб перебував на позиціях українських військових на східному напрямку поблизу Запоріжжя.

Про що він повідомив у британській Daily Mail, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхати головною дорогою через Комишуваху - це гра з вогнем, і більшість водіїв просто ігнорують вибоїни, схожі на кратери, та тиснуть на педаль газу. Росіяни хочуть захопити це село, і вони прагнуть цього настільки сильно, що, як завжди по-варварськи, запускають один дрон за іншим, намагаючись залякати мешканців", - розповів він про свої враження.





Джонсон описує, що багато спілкувався з українськими бійцями, та відчув їх втому та бажання закінчення війни, але впевнений, що Україна може здобути перемогу, якщо Захід надасть достатньо допомоги.

Після розмов з українськими солдатами на передовій я бачу їхню виснаженість і очевидне людське прагнення, щоб війна закінчилася. Я був сповнений гніву - як і ви б були - через недостатність західної підтримки. Але після 48 годин на фронті я переконаний як ніколи, що українці переможуть, що одного дня вони позбудуться армій Путіна, схожих на орків, і що ця прекрасна, багата країна стане вільною", - написав він.

Джонсон впевнений, що "ніщо та ніхто" не змусить українців піти на компроміс із російською владою.

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"Ці українці втомилися після чотирьох років пекла. Багато з них раніше отримали серйозні поранення і повернулися на поле бою зі шрамами від осколків на головах і руках. Але просування Путіна відбувається повільно, як льодовик, і обходиться надзвичайно дорого - як у грошовому, так і в людському вимірі", - зауважив політик.

Експрем’єр наголосив на тому, що колективний Захід мусить перейти від політики вербальної підтримки та запевнень до більш рішучої та конкретної допомоги.

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"Ми чотири роки повторювали банальні фрази й запевняли їх, що їхня боротьба - це й наша боротьба. Судячи з того, що я бачив, ми жалюгідно не виконуємо своїх обіцянок і не надаємо їм необхідної допомоги. Українці можуть перемогти і переможуть. Але наша зволікання та боязкість продовжують спричиняти неймовірні людські страждання. Ми маємо рацію, коли говоримо, що українці борються за всіх нас - то чому, в біса, ми досі їх обділяємо?" - резюмував він.