"Х#ли ты смотришь - еб#шь!": 12 років тому під Слов’янськом українські військові дали першу відсіч ворогові

Рівно 12 років тому, 13 квітня 2014 року, під Слов’янськом пролунали перші постріли - Росія почала неоголошену війну проти України. Цього дня українські захисники дали відсіч російській диверсійній групі полковника ФСБ Ігоря Гіркіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Хроніка бою

13 квітня 2014 року, загін ФСБ РФ "Крим" під командуванням полковника ФСБ Ігоря Гіркіна раптово атакував під Слов'янськом місце наради керівників СБУ, поруч з яким перебували в бронетранспортерах десантники командира роти 80 аеромобільної бригади старшого лейтенанта Вадима Сухаревського.

Від куль росіян загинув на місці капітан СБУ Геннадій Біліченко, ще двоє офіцерів були поранені.

На момент ворожої атаки кулемети десентників були розряджені: командир бригади полковник Копачинський напередодні віддав наказ розрядити зброю, від’єднати магазини та заборонив відкривати вогонь за будь-яких обставин без його команди.

А коли почався бій, комбриг Копачинський так і не віддав ніяких команд.

Тоді відповідальність на себе взяв старший лейтенант Вадим Сухаревський. Розуміючи, що кожна секунда зволікання може коштувати життя побратимам, він порушив наказ комбрига та вимовив фразу, яка стала історичною: "Х#ли ты смотришь - еб#шь!"

Наказ виконав оператор-навідник БТР солдат Микола Лавренчук. Він першим зарядив розряджений кулемет і першим з військовослужбовців ЗСУ відкрив вогонь по ворогу.

"Коли почався бій, я був на своєму місці в БТР-80 №137. Згідно з наказом полковника Копачинського мій кулемет був розряджений, і я не міг відкрити вогонь одразу. Сухаревський віддав наказ, кричав по рації, тож я дуже швидко почав заряджати, в мене все було підготовлене, намагався швидче. Я бачив, що по нас ведуть вогонь з "зеленки" неподалік. Тож я дав попереджувальний постріл, а потім випустив кілька черг прицільних. Противник одразу припинив стріляти, бій швидко закінчився. Потім ми поїхали на базу. До нас підходили з різних підрозділів, дивилися, питали, невже по нас справді стріляли, дивилися відмітки від куль, усі були здивовані, ніхто не очікував", - пригадував Микола Лавренчук.

Точний вогонь десантників змусив російських диверсантів відступити із втратами - ворог втратив двох найманців убитими та трьох пораненими.

У результаті нападу, тодішній виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов того ж дня оголосив про початок Антитерористичної операції на Донбасі, і віддав наказ про зосередження там усіх боєздатних підрозділів Сил оборони.

Так розпочалася війна за Незалежність України.

Подальші долі героїв

Народний герой Микола Лавренчук з перших днів вторгнення 2022 року воював у лавах 80-ї бригади, дістав важкі поранення руки та ноги і, не завершивши реабілітації, повернувся до лав Сил оборони.

Своєю чергою старший лейтенант Вадим Сухаревський за ці 12 років став полковником та наразі є заступником командувача оперативного командування "Схід".

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