"Х#ли ты смотришь — еб#шь!": 12 лет назад под Славянском украинские военные дали первый отпор врагу

Ровно 12 лет назад, 13 апреля 2014 года, под Славянском раздались первые выстрелы — Россия начала необъявленную войну против Украины. В этот день украинские защитники дали отпор российской диверсионной группе полковника ФСБ Игоря Гиркина.

Хроника боя

13 апреля 2014 года отряд ФСБ РФ "Крым" под командованием полковника ФСБ Игоря Гиркина внезапно атаковал под Славянском место совещания руководителей СБУ, рядом с которым находились в бронетранспортерах десантники командира роты 80-й аэромобильной бригады старшего лейтенанта Вадима Сухаревского.

От пуль россиян на месте погиб капитан СБУ Геннадий Биличенко, еще двое офицеров были ранены.

На момент вражеской атаки пулеметы десантников были разряжены: командир бригады полковник Копачинский накануне отдал приказ разрядить оружие, отсоединить магазины и запретил открывать огонь при любых обстоятельствах без его команды.

А когда начался бой, комбриг Копачинский так и не отдал никаких команд.

Тогда ответственность на себя взял старший лейтенант Вадим Сухаревский. Понимая, что каждая секунда промедления может стоить жизни побратимам, он нарушил приказ комбрига и произнес фразу, ставшую исторической: "Х#ли ты смотришь — еб#шь!"

Приказ выполнил оператор-наводчик БТР солдат Николай Лавренчук. Он первым зарядил разряженный пулемет и первым из военнослужащих ВСУ открыл огонь по врагу.

"Когда начался бой, я был на своем месте в БТР-80 №137. Согласно приказу полковника Копачинского мой пулемет был разряжен, и я не мог открыть огонь сразу. Сухаревский отдал приказ, кричал по рации, поэтому я очень быстро начал заряжать, у меня все было подготовлено, старался быстрее. Я видел, что по нам ведут огонь из "зеленки" неподалеку. Поэтому я дал предупредительный выстрел, а затем выпустил несколько очередей прицельных. Противник сразу перестал стрелять, бой быстро закончился. Потом мы поехали на базу. К нам подходили из разных подразделений, смотрели, спрашивали, неужели по нам действительно стреляли, смотрели следы от пуль, все были удивлены, никто не ожидал", — вспоминал Николай Лавренчук.

Точный огонь десантников заставил российских диверсантов отступить с потерями — враг потерял двух наемников убитыми и трех ранеными.

Вследствие нападения тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов в тот же день объявил о начале антитеррористической операции на Донбассе и отдал приказ о сосредоточении там всех боеспособных подразделений Сил обороны.

Так началась война за независимость Украины.

Дальнейшая судьба героев

Народный герой Николай Лавренчук с первых дней вторжения 2022 года воевал в рядах 80-й бригады, получил тяжелые ранения руки и ноги и, не завершив реабилитацию, вернулся в ряды Сил обороны.

В свою очередь, старший лейтенант Вадим Сухаревский за эти 12 лет стал полковником и в настоящее время является заместителем командующего оперативным командованием "Схід".

Читайте также: Сухаревский стал заместителем командующего ОК "Восток"