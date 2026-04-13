"Х#ли ты смотришь — еб#шь!": 12 лет назад под Славянском украинские военные дали первый отпор врагу

Ровно 12 лет назад, 13 апреля 2014 года, под Славянском раздались первые выстрелы — Россия начала необъявленную войну против Украины. В этот день украинские защитники дали отпор российской диверсионной группе полковника ФСБ Игоря Гиркина.

Хроника боя

13 апреля 2014 года отряд ФСБ РФ "Крым" под командованием полковника ФСБ Игоря Гиркина внезапно атаковал под Славянском место совещания руководителей СБУ, рядом с которым находились в бронетранспортерах десантники командира роты 80-й аэромобильной бригады старшего лейтенанта Вадима Сухаревского.

От пуль россиян на месте погиб капитан СБУ Геннадий Биличенко, еще двое офицеров были ранены.

На момент вражеской атаки пулеметы десантников были разряжены: командир бригады полковник Копачинский накануне отдал приказ разрядить оружие, отсоединить магазины и запретил открывать огонь при любых обстоятельствах без его команды.

А когда начался бой, комбриг Копачинский так и не отдал никаких команд.

Тогда ответственность на себя взял старший лейтенант Вадим Сухаревский. Понимая, что каждая секунда промедления может стоить жизни побратимам, он нарушил приказ комбрига и произнес фразу, ставшую исторической: "Х#ли ты смотришь — еб#шь!"

Приказ выполнил оператор-наводчик БТР солдат Николай Лавренчук. Он первым зарядил разряженный пулемет и первым из военнослужащих ВСУ открыл огонь по врагу.

"Когда начался бой, я был на своем месте в БТР-80 №137. Согласно приказу полковника Копачинского мой пулемет был разряжен, и я не мог открыть огонь сразу. Сухаревский отдал приказ, кричал по рации, поэтому я очень быстро начал заряжать, у меня все было подготовлено, старался быстрее. Я видел, что по нам ведут огонь из "зеленки" неподалеку. Поэтому я дал предупредительный выстрел, а затем выпустил несколько очередей прицельных. Противник сразу перестал стрелять, бой быстро закончился. Потом мы поехали на базу. К нам подходили из разных подразделений, смотрели, спрашивали, неужели по нам действительно стреляли, смотрели следы от пуль, все были удивлены, никто не ожидал", — вспоминал Николай Лавренчук.

Точный огонь десантников заставил российских диверсантов отступить с потерями — враг потерял двух наемников убитыми и трех ранеными.

Вследствие нападения тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов в тот же день объявил о начале антитеррористической операции на Донбассе и отдал приказ о сосредоточении там всех боеспособных подразделений Сил обороны.

Так началась война за независимость Украины. 

Дальнейшая судьба героев

Народный герой Николай Лавренчук с первых дней вторжения 2022 года воевал в рядах 80-й бригады, получил тяжелые ранения руки и ноги и, не завершив реабилитацию, вернулся в ряды Сил обороны.

В свою очередь, старший лейтенант Вадим Сухаревский за эти 12 лет стал полковником и в настоящее время является заместителем командующего оперативным командованием "Схід".

+11
13 квітня 2014 року в.о. Президента України був Турчинов
13.04.2026 19:17 Ответить
+9
От блін! Не вдалося зєлєбобіку плюнути гімном в Пороха
13.04.2026 19:34 Ответить
+8
Думал, что ты умнее! Кто дал приказ об отводе войск от границы с московией , вывода войск с Гостомеля , назначения предателей и воров, уничтожение ракетной программы, враньё за начала войны? Мариуполь при ком освобили и при ком сдали?! Алёша, смотри марафон и квартал это твоё!
13.04.2026 19:28 Ответить
Була повна строга заборона відкривати по рашистах вогонь. Нагадайте хто тоді був президентом України і хто здав дамбас?
13.04.2026 19:14 Ответить
Невже Порошенко?
13.04.2026 19:16 Ответить
У зеленоупоротих у всіх бідах тільки він і винен.
13.04.2026 19:39 Ответить
Зелупы попытались плюнуть дерьмом в Порошенко. Ну так и застыли, с полным ртом гуанна. Если не ошибаюсь Порошенко стал президентом в июне четырнадцатого года. А так хочется его сделать виноватым...
13.04.2026 19:45 Ответить
"Олександр Турчинов того ж дня оголосив про початок Антитерористичної операції на Донбасі, і віддав наказ про зосередження там усіх боєздатних підрозділів Сил оборони".
"Кривавому Пасторові" - респект!👍👍👍💙💛
А обвинять Порошенко это не перевод стрелок?! Такое впечатление, что в электорат зеленского набирают людей глупых с рождения и обиженных на успешных людей! Для них воры, предатели и болтуны и есть элита страны!
Тоді я переведу! Хто ДІЙСНО здав 40% територіі України за 3-5 діб?
Тоді питаня! Хто і коли здав 40% території України?
Це тобі наперед, щоб не обісрався, коли будеш про Крим писати

Хтось вже забув - у 2017 , на допиті в справі Януковича , Турчинов відкрито заявив , що про те , що кремль планує щось в Криму депутати ВРУ знали ще в грудні 2013 - чому це не було озвучено ще тоді і не було прийнято жодних заходів ?
Запитай у Януковича і його керівників у силових відомствах.

https://pbs.twimg.com/media/GmbDuCabsAAGDwz?format=jpg&name=small
Навіть 2000 українських військових ( по Тенюху) було цілком достатньо , аби захистити Крим ! Але такого наказу , тоді , їм ніхто не дав ... Чому ?
За оцінками тодішнього керівництва Міноборони (зокрема в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха):
Наприкінці березня - на початку квітня 2014 року в повній бойовій готовності перебували лише 6 000 - 8 000 військовослужбовців.
Основна частина військ складалася з частин забезпечення, або підрозділів, що були неукомплектовані технікою та особовим складом.
Перший загиблий ст.лейтенант Г.Біліченко ("Альфа") Полтава, водій отого крузака, куля в око, миттєво загинув козак...судорожно увесь ріжок випустив...Царство небесне бійцю...Гадяччина, Полтава пам'ятає
Не уверен, но мне кажется что тогда погиб и полковник СБУ.
Погиб. Но по короткой хронологии боя, сначала Гена, а потом по ходу боя тот, о ком Вы упоминаете.
Доп. двоих "тяжелых"
после боя доставили БТРом в госп.Бахмута, потом сан.авиа в Киев. Один из тогда тяжелых смог восстановить (воля) здоровье И...добровольцем отбивать мразь ВНИМАНИЕ - 26.02.2022 под Лохвицей
Я помню, как эта тварь стрелков, по рации, вальяжно сообщала, что каких-то важных людей перестреляли. Жаль что его не удалось тогда угандошить. Правда сейчас сидит в кацапской тюрьме. Но лучше бы где-то в посадке догнивал.
И помню, как наши воины рассказывали. Что даже после того как кацапы стреляли в них-у них рука не поднималась стрелять в ответ. Чисто психологический барьер. Ну свои же! Ну ведь братья!! Жаль что такой кровью прививку против братьев Украина сделала себе. Зато сделала на века
Там и еще одно обстоятельство - 13.04. это было вербное воскресенье...НО тварям по-барабану
Сомневаюсь. Сколько прошло с 1933?
Точно.
Копачинський й досі служить ?
Класс!!!!!!!!
Вот про такое надо снимать кино!!!!!!
Американцы бы давно сняли
И американские мальчишки бы через неделю на баскетбольных площадках
На американском футболе
Кричали бы : **** ТЫ СМОТРИШЬ ? *****!!!!!
Это может показаться пустяком
Но это не так
Такие истории - питают народ
Ну надо же что- то противопоставить ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТУ !!!!!!
Мы никогда от этого позора не отмоемся ....
Ну давайте же искать механизм отстранения от власти
ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТА
Или вы хотите ,чтобы в этой войне бултыхались не только ваши дети
А и ваши внуки?????
... цікаво, де зараз копачинський ,чи прозрів ?
