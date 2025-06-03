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Новости Сухаревский заместитель командующего ОК Схід
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Сухаревский стал заместителем Командующего ОК "Схід"

Вадим Сухаревский заместитель командующего ОК Восток

Полковника Вадима Сухаревского, который возглавлял Силы беспилотных систем ВСУ, назначили заместителем Командующего оперативного командования "Схід" Олега Микаца.

Об этом говорится в указе №383, опубликованного на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Полковник Вадим Сухаревский также подтвердил свое увольнение.

Он отметил, что за первый год ему удалось сформировать и закрепить на практике принципы, на которых функционирует подразделение СБС.

"Эту команду мы собирали не по приказу, а по зову - людей, которые верили в идею так же, как и я, которые вкладывали в СБС не только знания, опыт и время, но и свое сердце. Я благодарен каждому, кто стал частью этого пути - именно благодаря вам СБС имеет боевой смысл и человеческое лицо.

Я горжусь тем, что имел честь возглавлять СБС в первый, самый сложный год их становления. Этот год, хотя и неполный, был проведен с пользой. Мы сформировали и сразу закрепили на практике принципы, на которых функционирует этот уникальный для мира род сил. В портфолио СБС - собственные инновационные разработки, уникальные и успешные боевые операции, новая модель ответственного рекрутинга", - отметил он.

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"В то же время на данном этапе наши видения по дальнейшему развитию СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию на посту командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше", - добавил Сухаревский.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Вадим Сухаревский стал заместителем Командующего оперативного командования "Схід" Олега Микаца.

Генеральный штаб ставит Сухаревскому задачу - модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения.

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Така людина! Погляд- хоч в підручник славної бойової історії України записуй! Віримо! Вітаємо!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.06.2025 21:44 Ответить
Нарешті ... звісно , як завжди в нас - чому тільки зараз ? Але - краще вже пізно , а ніж ніколи ...
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03.06.2025 21:48 Ответить
він краще за Баканова чи єрм ака?
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03.06.2025 21:59 Ответить
Сухаревського призначили навіть не на корпус. А заступником (!) до ОК "Схід" яке нічим не командує. Хоча й називається Оперативне командування. І не питайте чому так, і який у цьому сенс - це ЗСУ, дєтка. По факту Сухаревського та Драпатого усунено від повноважень і командування. Їх випхали подалі від фронту в непотрібні кабінети. Звідки потім по-тихому випруть з армії. Як це сталося із багатьма хорошими командирами.
Саша Сирський, в пеклі тобі приготований окремий казан.
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03.06.2025 22:35 Ответить
 
 