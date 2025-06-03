Сухаревский стал заместителем Командующего ОК "Схід"

Полковника Вадима Сухаревского, который возглавлял Силы беспилотных систем ВСУ, назначили заместителем Командующего оперативного командования "Схід" Олега Микаца.

Об этом говорится в указе №383, опубликованного на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Полковник Вадим Сухаревский также подтвердил свое увольнение.

Он отметил, что за первый год ему удалось сформировать и закрепить на практике принципы, на которых функционирует подразделение СБС.

"Эту команду мы собирали не по приказу, а по зову - людей, которые верили в идею так же, как и я, которые вкладывали в СБС не только знания, опыт и время, но и свое сердце. Я благодарен каждому, кто стал частью этого пути - именно благодаря вам СБС имеет боевой смысл и человеческое лицо.

Я горжусь тем, что имел честь возглавлять СБС в первый, самый сложный год их становления. Этот год, хотя и неполный, был проведен с пользой. Мы сформировали и сразу закрепили на практике принципы, на которых функционирует этот уникальный для мира род сил. В портфолио СБС - собственные инновационные разработки, уникальные и успешные боевые операции, новая модель ответственного рекрутинга", - отметил он.

Читайте: Роберт Бровди (Мадяр) назначен командующим Сил беспилотных систем

"В то же время на данном этапе наши видения по дальнейшему развитию СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию на посту командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше", - добавил Сухаревский.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Вадим Сухаревский стал заместителем Командующего оперативного командования "Схід" Олега Микаца.

Генеральный штаб ставит Сухаревскому задачу - модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров сообщил о кадровых изменениях в командовании Объединенных Сил, ДШВ и Сил беспилотных систем