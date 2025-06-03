УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12173 відвідувача онлайн
Новини Сухаревський заступник командувача ОК Схід
2 505 4

Сухаревський став заступником Командувача ОК "Схід"

Вадим Сухаревський заступник командувача ОК Схід

Полковника Вадима Сухаревського, який очолював Сили безпілотних систем ЗСУ, призначили заступником Командувача оперативного командування "Схід" Олега Мікаца.

Про це йдеться в указі №383, опублікованого на сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Полковник Вадим Сухаревський також підтвердив своє звільнення.

Він зазначив, що за перший рік йому вдалось сформувати та закріпити на практиці засади, на яких функціонує підрозділ СБС.

"Цю команду ми збирали не за наказом, а за покликом — людей, які вірили в ідею так само як і я, які вкладали в СБС не лише знання, досвід і час, а й своє серце. Я вдячний кожному, хто став частиною цього шляху — саме завдяки вам СБС має бойовий сенс і людське обличчя.

Я пишаюся тим, що мав честь очолювати СБС у перший, найскладніший рік їх становлення. Цей рік, хоча й неповний, було проведено з користю. Ми сформували і відразу закріпили на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил. В портфоліо СБС — власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роберт Бровді (Мадяр) призначений командувачем Сил безпілотних систем

"Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі", - додав Сухаревський. 

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Вадим Сухаревський став заступником Командувача оперативного командування "Схід" Олега Мікаца.

Генеральний штаб ставить Сухаревському задачу — модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи й зміни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров повідомив про кадрові зміни у командуванні Об’єднаних Сил, ДШВ та Сил безпілотних систем

Автор: 

призначення (2297) Сухаревський Вадим (52) ЗСУ (7655)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Така людина! Погляд- хоч в підручник славної бойової історії України записуй! Віримо! Вітаємо!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
03.06.2025 21:44 Відповісти
Нарешті ... звісно , як завжди в нас - чому тільки зараз ? Але - краще вже пізно , а ніж ніколи ...
показати весь коментар
03.06.2025 21:48 Відповісти
він краще за Баканова чи єрм ака?
показати весь коментар
03.06.2025 21:59 Відповісти
Сухаревського призначили навіть не на корпус. А заступником (!) до ОК "Схід" яке нічим не командує. Хоча й називається Оперативне командування. І не питайте чому так, і який у цьому сенс - це ЗСУ, дєтка. По факту Сухаревського та Драпатого усунено від повноважень і командування. Їх випхали подалі від фронту в непотрібні кабінети. Звідки потім по-тихому випруть з армії. Як це сталося із багатьма хорошими командирами.
Саша Сирський, в пеклі тобі приготований окремий казан.
показати весь коментар
03.06.2025 22:35 Відповісти
 
 