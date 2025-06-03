Сухаревський став заступником Командувача ОК "Схід"

Полковника Вадима Сухаревського, який очолював Сили безпілотних систем ЗСУ, призначили заступником Командувача оперативного командування "Схід" Олега Мікаца.

Про це йдеться в указі №383, опублікованого на сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Полковник Вадим Сухаревський також підтвердив своє звільнення.

Він зазначив, що за перший рік йому вдалось сформувати та закріпити на практиці засади, на яких функціонує підрозділ СБС.

"Цю команду ми збирали не за наказом, а за покликом — людей, які вірили в ідею так само як і я, які вкладали в СБС не лише знання, досвід і час, а й своє серце. Я вдячний кожному, хто став частиною цього шляху — саме завдяки вам СБС має бойовий сенс і людське обличчя.

Я пишаюся тим, що мав честь очолювати СБС у перший, найскладніший рік їх становлення. Цей рік, хоча й неповний, було проведено з користю. Ми сформували і відразу закріпили на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил. В портфоліо СБС — власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу", - зазначив він.

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"Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі", - додав Сухаревський.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Вадим Сухаревський став заступником Командувача оперативного командування "Схід" Олега Мікаца.

Генеральний штаб ставить Сухаревському задачу — модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи й зміни.

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