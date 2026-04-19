Ворог має просування на Сумщині та Донеччині, - DeepState (оновлено). МАПИ

Російські окупанти маюють просування у Сумській області, поблизу двох населених пунктів, а також в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, російські окупаційні війська просунулися біля Проходів на Сумщині.

Росіяни мають просування на Сумщині: подробиці

Також ворог має просування біля Таратутиного Сумського району.

Росіяни мають просування на Сумщині: подробиці

Згодом у DeepState повідомили, що окупанти просунулися біля Різниківки.

РФ просунулися біля Різниківки

Читайте: Окупанти просунулися в Родинському та Красному Лимані, - DeepState. МАПИ

Сумська область Донецька область Бахмутський район Сумський район Різниківка Проходи Таратутине DeepState
Топ коментарі
"Курська операція " навпаки.
19.04.2026 18:18 Відповісти
вау! одні пірімоги лідора кожен день!
19.04.2026 18:26 Відповісти
Зато у нас безпекові угоди є і ефективні менедженри ... бе...бе...беее
19.04.2026 18:33 Відповісти
19.04.2026 18:18 Відповісти
Вова, курськ вже взяв?
19.04.2026 20:18 Відповісти
Курськ вже взяв ,скоро москву брати буде.
19.04.2026 21:07 Відповісти
В рашистів тривога:

19.04.2026 18:19 Відповісти
"а вот в США а вот в єауропє!"

з того самого розділу
19.04.2026 18:49 Відповісти
все іде згідно "оманського плану за виконнання котрого відповідальний "зегавара" і його особисти коминдір "сирий".який завтра "намалює 2 чергове звільнення української землі десь від 50 кв,км до 400 з гаком
19.04.2026 18:23 Відповісти
19.04.2026 18:26 Відповісти
19.04.2026 18:33 Відповісти
Мабуть зелений пацюк з сирком надумали здавати Суми.
Бо військ нема. Працюють дронщики, але їх мало.
19.04.2026 19:24 Відповісти
"Найвеличніший полководець" ********** внаслідок курської авантюри з порятунку сумщини від обстрілів, позбавив ту ж сумщину значної кількості території. І зараз це бездарне чмо, що імітує ще до цих пір "верховного головкома" - мовчить, ніби гівна в писок набрало.
19.04.2026 19:25 Відповісти
Росіяни йдуть до своєї мети створити буферну зону на Сумщіні? Чому там не була створена така сама система захисту, як на ланках з Білоруссю? Сирський відповість?
19.04.2026 19:27 Відповісти
Оборону в прикордонні з Білорусією на зуб не пробували, ямки та палички всюди однаково зносяться КАБами та іншим. Тут накопали немєряно а толку.
19.04.2026 20:05 Відповісти
Що курської авантюри мало ?
19.04.2026 21:09 Відповісти
Зеленський: "курська операція" врятувала українські Сумщину та Харківщину
19.04.2026 19:53 Відповісти
Бездарне просирання наших територій і людей Зеленським потужно і незламно триває.
19.04.2026 19:59 Відповісти
Дивне відношення до просування росіян на Сумщині. Таке враження, що влада не хоче це помічати. Всі зайняті Донбасом. Ситуація в Сумах погіршується і якщо не буде термінових дій, будемо шукати куди переселяти 300 тисячне місто. Кинули місто на початку вторгнення у 22-му на поталу ворогу і зараз що - повторення?
19.04.2026 20:15 Відповісти
В Сумах давно не 300 тисяч, добре як 200. Буферну зону будуть робити і розширяти до якихсь розмірів а інші населені пункти і Суми будуть кошмарити. Ми не схід і південь і їм непотрібні поки-що. Вони вже тут були і пішли.
20.04.2026 17:03 Відповісти
За повідомленнями з мережі, рашисти готують мобілізацію біля 400 тисяч мешканців пітьми одразу після "дня победьі" - начебто гєрасімов переконав у цьому *****.

Ворожий "военкор" про не райдужний стан справ у армії пітьми, що вказує на пропагандистську підготовку ґрунту для такої мобілізації:



19.04.2026 20:28 Відповісти
Пане ,ви щось сплутали -це в нас бусифікація ,а в кацапів контрактники і найманці ,яких їм вистачає ,і до речі чому ви так за кацапів переживаєте ,в них контрактники отримують 1 млн рублів ( 500 000 гривень за довоєнним курсом ) а наші бусифіковані - 20 000 гривень ,а за них ви чомусь не переживаєте ?
19.04.2026 21:17 Відповісти
Схоже, у Вас обмовка по-Фрейду, що видає переживання.
Не кіпішуйте. Все у Вас буде добре.
19.04.2026 21:35 Відповісти
Шановний це ви не кіпішуйте ,а то ця гівномарафонівська пропагандистська маячня про "мобілізацію в кацапів " вже всім набридла ,так що міняйте репертуар.
19.04.2026 22:14 Відповісти
В кацапів мобілізація з осені 2022 не припинялася офіційно. Єдине чого в них нема це бусифікації
19.04.2026 23:14 Відповісти
Так юридично в кацапів є мобілізація ,але фактично її немає .
20.04.2026 17:08 Відповісти
№614616 "Підсмажили до хрумкої скоринки": дронарі "Птахів Мадяра" влучили в рашиста у хащах. ВIДЕО 18+ Джерело: https://censor.net/ua/v3610337
19.04.2026 21:58 Відповісти
19.04.2026 21:56 Відповісти
Тільки до наших диванних ура-патріотів це ніяк не дійде, вони до цих пір розповідають маячню про "кордони 91 року " і про "перемогу ".
19.04.2026 22:16 Відповісти
Тобто дохнути по 100-200 рил за квадратний кілометр при тому що вдома на 1 кв. кілометр - менше 8 людей це вигідна війна?
Пан кацап чи прикацаплений?
19.04.2026 23:17 Відповісти
А хто їх рахував, тих рил, та ще й на захопленій ворогом території.
20.04.2026 16:51 Відповісти
Там залізна дорога йде до краснопілля.головне це висоти там найвищі в області.трасса на харків,там мости повзривали
19.04.2026 21:49 Відповісти
На Краснопілля давно залізниця не працює, уж й до Харкова немає нічого. Про які повзривані мости на трасі до Харкова?
20.04.2026 16:49 Відповісти
 
 