Ворог має просування на Сумщині та Донеччині, - DeepState (оновлено). МАПИ
Російські окупанти маюють просування у Сумській області, поблизу двох населених пунктів, а також в Донецькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, російські окупаційні війська просунулися біля Проходів на Сумщині.
Також ворог має просування біля Таратутиного Сумського району.
Згодом у DeepState повідомили, що окупанти просунулися біля Різниківки.
Бо військ нема. Працюють дронщики, але їх мало.
Ворожий "военкор" про не райдужний стан справ у армії пітьми, що вказує на пропагандистську підготовку ґрунту для такої мобілізації:
Не кіпішуйте. Все у Вас буде добре.
Пан кацап чи прикацаплений?