Окупанти просунулися в Родинському та Красному Лимані, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування у Покровському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
Просування військ РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Родинському (Покровський район Донецької області) та Красному Лимані (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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