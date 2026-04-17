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Окупанти просунулися в Родинському та Красному Лимані, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Родинському (Покровський район Донецької області) та Красному Лимані (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися біля Новодмитрівки та Степка на Сумщині, - DeepState

Оновлені мапи

Просування РФ у Родинському

Просування РФ у Красному Лимані

Також дивіться: Російські війська просунулися біля Зеленого та у Гуляйполі на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11549) Покровський район (1821) Красний Лиман (9) Родинське (92) DeepState (563)
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