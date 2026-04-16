УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14787 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
3 087 5

Російські війська просунулися біля Зеленого та у Гуляйполі на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Просування ворога на Запоріжжі

Зафіксовано просування російських військ поблизу Зеленого та у Гуляйполі у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ворог просунувся поблизу Зеленого (Пологівський район, Запорізька область) та у Гуляйполі (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлення карти

Просування ворога на Запоріжжі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти продовжують створювати буферну зону вздовж кордону на Сумщині, - DeepState

Ситуація у Запорізькій області у  квітні 2026 року

У квітні 2026 року ситуація в Запорізькій області залишається напруженою, але без масштабних проривів — це типовий "позиційно-маневровий" фронт із дуже інтенсивними обстрілами.

  • Лінія фронту проходить переважно через райони Оріхова, Гуляйполя, Степногірська, Малої Токмачки.
  • Російські війська продовжують атаки, але суттєвого просування не досягають.
  • Основу угруповання РФ тут становить 58-ма армія (угруповання "Дніпро"), посилена десантниками.

Фактично фронт "стоїть", але бої не стихають.

Щодня фіксуються сотні ударів по області:

  • до ~850–975 обстрілів на добу по десятках населених пунктів

Використовується весь спектр озброєння:

  • FPV-дрони (масово)
  • артилерія
  • РСЗВ
  • авіація

Це робить регіон одним із найбільш обстрілюваних в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти окупували Мирне в Запорізькій області, - DeepState

Автор: 

Гуляйполе (254) Запорізька область (5138) Пологівський район (443) Зелене (2) DeepState (562)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 