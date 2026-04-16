Російські війська просунулися біля Зеленого та у Гуляйполі на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Зафіксовано просування російських військ поблизу Зеленого та у Гуляйполі у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Зеленого (Пологівський район, Запорізька область) та у Гуляйполі (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлення карти

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Ситуація у Запорізькій області у квітні 2026 року

У квітні 2026 року ситуація в Запорізькій області залишається напруженою, але без масштабних проривів — це типовий "позиційно-маневровий" фронт із дуже інтенсивними обстрілами.

Лінія фронту проходить переважно через райони Оріхова, Гуляйполя, Степногірська, Малої Токмачки.

Російські війська продовжують атаки, але суттєвого просування не досягають.

Основу угруповання РФ тут становить 58-ма армія (угруповання "Дніпро"), посилена десантниками.

Фактично фронт "стоїть", але бої не стихають.

Щодня фіксуються сотні ударів по області:

до ~850–975 обстрілів на добу по десятках населених пунктів

Використовується весь спектр озброєння:

FPV-дрони (масово)

артилерія

РСЗВ

авіація

Це робить регіон одним із найбільш обстрілюваних в Україні.

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