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Російські війська просунулися біля Зеленого та у Гуляйполі на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА
Зафіксовано просування російських військ поблизу Зеленого та у Гуляйполі у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Зеленого (Пологівський район, Запорізька область) та у Гуляйполі (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.
Оновлення карти
Ситуація у Запорізькій області у квітні 2026 року
У квітні 2026 року ситуація в Запорізькій області залишається напруженою, але без масштабних проривів — це типовий "позиційно-маневровий" фронт із дуже інтенсивними обстрілами.
- Лінія фронту проходить переважно через райони Оріхова, Гуляйполя, Степногірська, Малої Токмачки.
- Російські війська продовжують атаки, але суттєвого просування не досягають.
- Основу угруповання РФ тут становить 58-ма армія (угруповання "Дніпро"), посилена десантниками.
Фактично фронт "стоїть", але бої не стихають.
Щодня фіксуються сотні ударів по області:
- до ~850–975 обстрілів на добу по десятках населених пунктів
Використовується весь спектр озброєння:
- FPV-дрони (масово)
- артилерія
- РСЗВ
- авіація
Це робить регіон одним із найбільш обстрілюваних в Україні.
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