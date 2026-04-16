Российские войска продвинулись возле Зеленого и в Гуляйполе в Запорожской области, – DeepState. КАРТА

Зафиксировано продвижение российских войск вблизи Зеленого и в Гуляйполе в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Зеленого (Пологовский район, Запорожская область) и в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продолжают создавать буферную зону вдоль границы в Сумской области, - DeepState

Ситуация в Запорожской области в апреле 2026 года

В апреле 2026 года ситуация в Запорожской области остается напряженной, но без масштабных прорывов - это типичный "позиционно-маневренный" фронт с очень интенсивными обстрелами.

Линия фронта проходит преимущественно через районы Орехова, Гуляйполя, Степногорска, Малой Токмачки.

Российские войска продолжают атаки, но существенного продвижения не достигают.

Основу группировки РФ здесь составляет 58-я армия (группировка "Днепр"), усиленная десантниками.

Фактически фронт "стоит", но бои не утихают.

Ежедневно фиксируются сотни ударов по области:

до ~850–975 обстрелов в сутки по десяткам населенных пунктов

Используется весь спектр вооружения:

FPV-дроны (массово)

артиллерия

РСЗО

авиация

Это делает регион одним из самых обстреливаемых в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты оккупировали Мирное в Запорожской области, - DeepState