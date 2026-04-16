Российские войска продвинулись возле Зеленого и в Гуляйполе в Запорожской области, – DeepState. КАРТА
Зафиксировано продвижение российских войск вблизи Зеленого и в Гуляйполе в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Зеленого (Пологовский район, Запорожская область) и в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.
Обновление карты
Ситуация в Запорожской области в апреле 2026 года
В апреле 2026 года ситуация в Запорожской области остается напряженной, но без масштабных прорывов - это типичный "позиционно-маневренный" фронт с очень интенсивными обстрелами.
- Линия фронта проходит преимущественно через районы Орехова, Гуляйполя, Степногорска, Малой Токмачки.
- Российские войска продолжают атаки, но существенного продвижения не достигают.
- Основу группировки РФ здесь составляет 58-я армия (группировка "Днепр"), усиленная десантниками.
Фактически фронт "стоит", но бои не утихают.
Ежедневно фиксируются сотни ударов по области:
- до ~850–975 обстрелов в сутки по десяткам населенных пунктов
Используется весь спектр вооружения:
- FPV-дроны (массово)
- артиллерия
- РСЗО
- авиация
Это делает регион одним из самых обстреливаемых в Украине.
Gregory Mihelson
16.04.2026 07:48
Валентин Коваль #620706
16.04.2026 08:07
