Новости Обновленные карты DeepState
Российские войска продвинулись возле Зеленого и в Гуляйполе в Запорожской области, – DeepState. КАРТА

Продвижение врага в Запорожье

Зафиксировано продвижение российских войск вблизи Зеленого и в Гуляйполе в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Зеленого (Пологовский район, Запорожская область) и в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Обновление карты

Продвижение врага в Запорожье

Ситуация в Запорожской области в апреле 2026 года

В апреле 2026 года ситуация в Запорожской области остается напряженной, но без масштабных прорывов - это типичный "позиционно-маневренный" фронт с очень интенсивными обстрелами.

  • Линия фронта проходит преимущественно через районы Орехова, Гуляйполя, Степногорска, Малой Токмачки.
  • Российские войска продолжают атаки, но существенного продвижения не достигают.
  • Основу группировки РФ здесь составляет 58-я армия (группировка "Днепр"), усиленная десантниками.

Фактически фронт "стоит", но бои не утихают.

Ежедневно фиксируются сотни ударов по области:

  • до ~850–975 обстрелов в сутки по десяткам населенных пунктов

Используется весь спектр вооружения:

  • FPV-дроны (массово)
  • артиллерия
  • РСЗО
  • авиация

Это делает регион одним из самых обстреливаемых в Украине.

Гуляйполе Запорожская область Пологовский район Зеленое DeepState
І шо, нова модель не допомогла??
16.04.2026 07:48 Ответить
Допоки не зупиним кацапів - вони ні на які переговори не зголосяться
16.04.2026 08:07 Ответить
 
 