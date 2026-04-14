Рашисты продолжают создавать буферную зону вдоль границы на Сумщине, - DeepState
Российские оккупационные войска продолжают создавать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. В настоящее время площадь зоны контроля и проникновения противника составляет около 150 кв. километров.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Враг создает буферную зону
"За это взялись московиты после определенного прощупывания нашей границы на предмет возможности взять под контроль местность и выявить слабые места. Началом таких продвижений стало, в определенной степени, село Грабовское, а сегодня продолжается давление в районе Миропольского, где можно увидеть продвижение противника в последнем обновлении", — пишут аналитики.
В DeepState сообщают, что в настоящее время вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника (красная и серая зоны) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. километров.
Аналитики добавляют, что Силы обороны знают о планах противника, следят за развитием событий и пытаются противодействовать распространению контроля.
Россияне активизировали наступательные действия в Сумской области
- Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
- В свою очередь, 14-й армейский корпус сообщал, что из-за превосходства противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области.
- Соответствующее решение принято для сохранения жизни личного состава.
- DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.
все еще смешно?
Пишіть нормально - кацапи завойовують нашу територію !