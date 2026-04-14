987 10

Рашисты продолжают создавать буферную зону вдоль границы на Сумщине, - DeepState

Российские оккупационные войска продолжают создавать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. В настоящее время площадь зоны контроля и проникновения противника составляет около 150 кв. километров.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Враг создает буферную зону 

"За это взялись московиты после определенного прощупывания нашей границы на предмет возможности взять под контроль местность и выявить слабые места. Началом таких продвижений стало, в определенной степени, село Грабовское, а сегодня продолжается давление в районе Миропольского, где можно увидеть продвижение противника в последнем обновлении", — пишут аналитики.

В DeepState сообщают, что в настоящее время вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника (красная и серая зоны) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. километров.

Аналитики добавляют, что Силы обороны знают о планах противника, следят за развитием событий и пытаются противодействовать распространению контроля.

Смотрите также: Оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов на Сумщине, - DeepState. КАРТЫ

Россияне активизировали наступательные действия в Сумской области

  • Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
  • В свою очередь, 14-й армейский корпус сообщал, что из-за превосходства противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области.
  • Соответствующее решение принято для сохранения жизни личного состава.
  • DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.

Читайте также: РФ активизировала наступательные действия в Сумской области, - Трегубов

Автор: 

Сумская область (4087) Сумский район (564) Миропольское (3) Грабовское (31) DeepState (514)
Топ комментарии
Курська операція мала таку зону ,але не надовго(
14.04.2026 20:45 Ответить
І найхрєновіше те, що в них виходить...
14.04.2026 20:46 Ответить
Почалося з Грабовського де наші голі дупи кацапським дронам показували - потім кацапи прийшли і погнали їх на чужину - ніколи не можна недооцінювати ворога
14.04.2026 20:51 Ответить
Почалося з Юнаківки ще рік тому !
14.04.2026 20:59 Ответить
вы с ***** смеялись когда он говорил, что будет буферная зона с выжженой землей на территории от сум, чернигова до харькова

все еще смешно?
14.04.2026 20:51 Ответить
Якби не зелені зрадники моцква б вже горіла. І неодмінно горітиме
14.04.2026 21:07 Ответить
Лазер проти щахедів, дивитись з 1:02. https://youtu.be/n1LkouCk67A
14.04.2026 20:52 Ответить
тупо не знають, що Зеленскій Курщину планує обміняти на Львівську.
14.04.2026 20:56 Ответить
Яка в біса "буферна зона" - навіщо повторювати кацапський новояз ?!
Пишіть нормально - кацапи завойовують нашу територію !
14.04.2026 20:57 Ответить
щоб ця буферна зона до Кийова не дійшла
14.04.2026 21:02 Ответить
 
 