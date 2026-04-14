Рашисти продовжують створювати буферну зону вздовж кордону на Сумщині, - DeepState

Російські окупаційні війська продовжують створювати буферну зону вздовж державного кордону на Сумщині. Наразі новоутворена площа контролю та інфільтрації противника становить близько 150 кв. кілометрів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог створює буферну зону

"Взялися за це московити після певного прощупування нашого кордону на можливості брати під контроль місцевість та виявляти слабкі місця. Початком таких просувань стало, в певній мірі, село Грабовське, а сьогодні продовжується тиском в районі Миропільського, де можна побачити просування противника в останньому оновленні", - пишуть аналітики.

У DeepState повідомляють, що наразі новоутворена площа контролю та інфільтрації противника (червона та сіра зони) вздовж кордону на Сумщині становить близько 150 кв. кілометрів.

Аналітики додають, що Сили оборони знають про плани противника, слідкують за розвитком подій та намагаються протидіяти розповсюдженню контролю.

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Росіяни ативізували наступальні дії на Сумщині

Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.

Своєю чергою 14-й армійський корпус повідомляв, що через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області.

Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.

DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська мають просування на Сумщині.

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