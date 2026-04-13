Рашисты оккупировали Мирное в Запорожской области, - DeepState
Российские захватчики оккупировали населенный пункт Мирное в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Мирное (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской и Донецкой областях.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
