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Новини Оновлення мапи DeepState
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Рашисти окупували Мирне в Запорізькій області, - DeepState

Російські загарбники окупували населений пункт Мирне в Запорізькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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"Мапу оновлено.  Ворог окупував Мирне (Пологівський район, Запорізька область)", - сказано в повідомленні.

Ворог окупував Мирне

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.

Дивіться також: Росіяни просунулися біля Мирного на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Запорізька область (5122) Пологівський район (440) Мирне (3) DeepState (560)
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Топ коментарі
+18
Три населених пункта за два дні здали. І це тільки ще тиждень почався. Гарне ЗЕ-перемир'я було. Мляді продажні
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13.04.2026 00:16 Відповісти
+16
Здає зелене падло Україну
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13.04.2026 00:15 Відповісти
+8
На Оріхів пруть, зі сходу. Інша армія з півдня. Мета - зайняти райцентр для атак на Запоріжжя
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13.04.2026 00:49 Відповісти

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