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Рашисти окупували Мирне в Запорізькій області, - DeepState
Російські загарбники окупували населений пункт Мирне в Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Мирне (Пологівський район, Запорізька область)", - сказано в повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.
Топ коментарі
+18 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар13.04.2026 00:16 Відповісти Посилання
+16 Oleg Zaporogec
показати весь коментар13.04.2026 00:15 Відповісти Посилання
+8 Наталья Истомина
показати весь коментар13.04.2026 00:49 Відповісти Посилання
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