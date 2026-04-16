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Рашисти просунулися біля Новодмитрівки та Степка на Сумщині, - DeepState
Російські окупаційні війська мають просування у Сумській області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування
Так, ворог просунувся біля Новодмитрівки Сумського району.
А також біля Степка (Сумський район).
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше у DeepState заявили, що російські окупаційні війська продовжують створювати буферну зону вздовж державного кордону на Сумщині. Новоутворена площа контролю та інфільтрації противника становить близько 150 кв. кілометрів.
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Єдина причина чому кацапи просуваються на Сумщині - неякісно вибудована лінія оборони ! А судячи з реакції Григорова - йому і зараз на це пофігу !