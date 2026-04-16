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Рашисти просунулися біля Новодмитрівки та Степка на Сумщині, - DeepState

Російські окупаційні війська мають просування у Сумській області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування

Так, ворог просунувся біля Новодмитрівки Сумського району.

Російські окупанти мають просування на Сумщині: подробиці

А також біля Степка (Сумський район).

Російські окупанти мають просування на Сумщині: подробиці

Читайте: Російські військові заблоковані у центрі Куп’янська - тривають спроби прориву, - Трегубов

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше у DeepState заявили, що російські окупаційні війська продовжують створювати буферну зону вздовж державного кордону на Сумщині. Новоутворена площа контролю та інфільтрації противника становить близько 150 кв. кілометрів.

Також читайте: Війська РФ посилили наступ по всьому фронту, - Сирський

Автор: 

Сумська область (4916) бойові дії (6141) Сумський район (684) Степок (1) Новодмитрівка (3) DeepState (562)
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Топ коментарі
+10
Людей не бракує - бракує мізків і совісті .
Єдина причина чому кацапи просуваються на Сумщині - неякісно вибудована лінія оборони ! А судячи з реакції Григорова - йому і зараз на це пофігу !
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16.04.2026 13:54 Відповісти
+8
А що на таке каже наш "вяликий а...уенный стратег все времен и народов" пан Голобородько? За Курськ мовчить, в якому загробили скільки хлопців і техніки?
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16.04.2026 14:11 Відповісти
+6
"сирок " вже звільнив аж 50 кв км куй його знає де і яких територій...
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16.04.2026 13:42 Відповісти

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