1 163 23

Рашисты продвинулись возле Новодмитровки и Степка на Сумщине, - DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Наступление

Так, враг продвинулся в районе Новодмитровки Сумского района.

Российские оккупанты продвигаются в Сумской области: подробности

А также в районе Степка (Сумской район).

Российские оккупанты продвигаются в Сумской области: подробности

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее в DeepState заявили, что российские оккупационные войска продолжают создавать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. Вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника составляет около 150 кв. километров.

Сумська область боевые действия Сумский район Степок Новодмитровка DeepState
Топ комментарии
+4
Людей не бракує - бракує мізків і совісті .
Єдина причина чому кацапи просуваються на Сумщині - неякісно вибудована лінія оборони ! А судячи з реакції Григорова - йому і зараз на це пофігу !
16.04.2026 13:54 Ответить
+4
давай Грицю рахуй ухилянтів в Україні,котрі давали присягу на вірність Україні.утримуються за кошти українців ,а в часі війни відловлюють калік ,хворих ,багатодітних іт,д іт,п і відправляють на фронт, воювати замість них.Хочеш , щоб ще й німці організували тцк???
16.04.2026 13:55 Ответить
+3
А що на таке каже наш "вяликий а...уенный стратег все времен и народов" пан Голобородько? За Курськ мовчить, в якому загробили скільки хлопців і техніки?
16.04.2026 14:11 Ответить
"сирок " вже звільнив аж 50 кв км куй його знає де і яких територій...
16.04.2026 13:42 Ответить
Людей бракує. Ухилянтів дуже багато. Може коли в Німеччині почнуть виловлювати та формувати ешалони які будуть йти прямо до ТЦК?
16.04.2026 13:50 Ответить
Не допоможе. Доведеться тягнути залізницю через Атлантику, бо в обох Америках ухилятимуться.
16.04.2026 13:52 Ответить
Людей не бракує - бракує мізків і совісті .
Єдина причина чому кацапи просуваються на Сумщині - неякісно вибудована лінія оборони ! А судячи з реакції Григорова - йому і зараз на це пофігу !
16.04.2026 13:54 Ответить
На війні як на війні. Фронт може рухатись як в одну сторону так і в іншу. Це війна... На жаль і таке буває...
16.04.2026 14:21 Ответить
Курська операція Зелі-сирка приносить чергові "успіхи і перемоги".
16.04.2026 13:54 Ответить
давай Грицю рахуй ухилянтів в Україні,котрі давали присягу на вірність Україні.утримуються за кошти українців ,а в часі війни відловлюють калік ,хворих ,багатодітних іт,д іт,п і відправляють на фронт, воювати замість них.Хочеш , щоб ще й німці організували тцк???
16.04.2026 13:55 Ответить
максим не пам" ятаючий коріння і історії, нагадаю тобі як після війни повертали в срср людей з заходу, з британії. А повертали так - розброювали і ешелонами відправляли в срср і зразу на " командіровки".
Ти думаєш зараз щось змінилося?
Кожен хто знаходиться в Німеччині має своє особисте дос"є.
Як там казали - на вас час вистачить.
Прийде 27 рік і поїдуть всі та прямо на пекельне борошно.
Чи ти думаєш німці свої дупи будуть підставляти під постріли?
Чи ти думаєш, що зелебобікам дали 90 млрд щоб втікачі сиділи за кордоном.
Нічого особистого але включай мізки.
16.04.2026 14:11 Ответить
що Ти памятаєш про коріння,приводячи приклад якихось командіровок....???Вистарчає ,шо звільнені із німецьких концтаборів совком полонені , зразу потрапляли на місце проживання на Колиму в Казахські "зони відпочинку" ,чи то "поки я з Вами тут 3,14здю.мій поїзд тютю на Воркутю" Історик ...Поки прийде 27 рік.Ти в Німеччині хер одного Українця призовного віку зустрінеш.Процес , історик пішов.А ЩО ВЖЕ ДАЛИ 90 ЛЯРДІВ ...ЧИ ЩЕ ТЯГНУТЬ,,,???Якщо не дають Україні грошей і зброю, то вже зараз варто у фатерлянді розпочинати відбудовувати "БерлінСьку стіну" і перекладати на німецьку "..а на вишке,високой,безразлічний рашист""" Нічого особистого але включай мізки.
16.04.2026 14:26 Ответить
От і організують для таких недолугих командіровку на 0. Чи ти, дирявий, думаєш відсидітися за океаном
От ти лапоть
16.04.2026 14:37 Ответить
починаєщ хамити.за кораблем
16.04.2026 14:43 Ответить
Не нЄрвнічай. Скоро і до тебе доберуться.
16.04.2026 14:19 Ответить
Грицю, ввічливо Тебе пропускаю ,перед собою.
16.04.2026 14:29 Ответить
Мені не звикати. Вже місце у транспорті давно уступають. А ти і далі по чужесвіту блукай.
16.04.2026 14:34 Ответить
ото ж може, Грицю "незвичний " включи мізги, що може людина є старшою за Тебе??Немає Грицю ."чужих світів" ,є "чужі люди ", навіть цілком можливо ,біля Тебе в Неньці Україні..Бувай і не хворій
16.04.2026 14:42 Ответить
ти точно хворий. німці не балаболи, якщо сказали, то зроблять все по повній програмі , в точності і без затримок.
16.04.2026 14:26 Ответить
А куди поділись всі добровольці та військослужбовці? Куди поділись раніше мобілізовані? Не здогадуєтесь? Тому й ухилянтів багато.
16.04.2026 13:59 Ответить
Сумська 117 брТРО рівно 4 роки тому була укомплектована на 100% , навіть більше того - люди хотіли долучатися - вільних місць не було !
16.04.2026 14:04 Ответить
А на війні хіба не гинуть, хіба не отримують поранення? Як ти думаєш?
16.04.2026 14:16 Ответить
А що на таке каже наш "вяликий а...уенный стратег все времен и народов" пан Голобородько? За Курськ мовчить, в якому загробили скільки хлопців і техніки?
16.04.2026 14:11 Ответить
Ну що поїли крашанок на ЗЕ-перемир'ї?
16.04.2026 14:48 Ответить
 
 