Рашисты продвинулись возле Новодмитровки и Степка на Сумщине, - DeepState
Российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Наступление
Так, враг продвинулся в районе Новодмитровки Сумского района.
А также в районе Степка (Сумской район).
Что предшествовало?
- Напомним, ранее в DeepState заявили, что российские оккупационные войска продолжают создавать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. Вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника составляет около 150 кв. километров.
+4 Обліковий Запис #597212
16.04.2026 13:54
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНИЙ
16.04.2026 13:55
+3 Ігор Кураш #609022
16.04.2026 14:11
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єдина причина чому кацапи просуваються на Сумщині - неякісно вибудована лінія оборони ! А судячи з реакції Григорова - йому і зараз на це пофігу !
Ти думаєш зараз щось змінилося?
Кожен хто знаходиться в Німеччині має своє особисте дос"є.
Як там казали - на вас час вистачить.
Прийде 27 рік і поїдуть всі та прямо на пекельне борошно.
Чи ти думаєш німці свої дупи будуть підставляти під постріли?
Чи ти думаєш, що зелебобікам дали 90 млрд щоб втікачі сиділи за кордоном.
Нічого особистого але включай мізки.
От ти лапоть