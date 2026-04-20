Рашисти вночі атакували Київщину дронами: є постраждалий. ФОТОрепортаж
У ніч проти 20 квітня російські загарбники атакували Київську область російськими безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
"У Броварському районі, на жаль, є постраждалий. Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено два приватні будинки.
Наслідки атаки
Що передувало?
З вечора 19 квітня через загрозу російських безпілотників у низці областей оголошували повітряну тривогу.
Забули пароль або логін? Відновити пароль