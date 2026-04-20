Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 319 270 осіб (+1 050 за добу), 11 884 танки, 40 396 артсистем, 24 422 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 319 270 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 319 270 (+1 050) осіб 
  • танків – 11 884 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 422 (+2) од.
  • артилерійських систем – 40 396 (+72) од.
  • РСЗВ – 1 748 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 350 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 90 571 (+174) од.
  • спеціальна техніка – 4 132 (+1) од.

Понад 1,3 млн: актуальні втрати армії РФ на 20 квітня

20.04.2026 07:32 Відповісти
Минув 4443 день москальсько-української війни.
252!! одиниці знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, арта супер, спецтехніка, ППО та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 319 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
20.04.2026 08:47 Відповісти
20.04.2026 08:51 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
20.04.2026 08:59 Відповісти
 
 