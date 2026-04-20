Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 319 270 человек (+1 050 за сутки), 11 884 танка, 40 396 артиллерийских систем, 24 422 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 319 270 (+1 050) человек 
  • танков – 11 884 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 422 (+2) шт.
  • артиллерийских систем – 40 396 (+72) шт.
  • РСЗО – 1 748 (+0) шт.
  • средства ПВО – 1 350 (+1) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 248 558 (+1 427) шт.
  • крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 90 571 (+174) шт.
  • специальная техника – 4 132 (+1) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении с начала суток ликвидировано 123 оккупанта, уничтожено 126 БПЛА, - Генштаб

20.04.2026 07:32 Ответить
Минув 4443 день москальсько-української війни.
252!! одиниці знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, арта супер, спецтехніка, ППО та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 319 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
20.04.2026 08:47 Ответить
20.04.2026 08:51 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
20.04.2026 08:59 Ответить
 
 