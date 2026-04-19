На Покровском направлении с начала суток ликвидировано 123 оккупанта, уничтожено 126 БПЛА, - Генштаб
С начала суток произошло 166 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник нанес 43 авиационных удара, сбросил 146 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4887 дронов-камикадзе и осуществил 2237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилепка, Старица, Волчанск, Вильча и в направлении Бочкового. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Куриловка, Колесниковка, Ковшаровка и Радьковка. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Твердохлебово, Дробышево, Лиман, Шейковка и Грековка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении украинские воины отразили один штурм оккупантов в районе Рай-Александровки.
На Краматорском направлении с начала суток враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Голубовка.
Силы обороны успешно отразили 16 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Степановки, Ильиновки, Александро-Шультино, Новопавловки и Софиевки.
На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Дорожное, Покровск, Котлино, Затышок, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филия в направлении Новоалександровки и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 123 оккупанта и 46 – ранено; уничтожено восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага, повреждено одна пушка и семь единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 126 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении оккупанты вчера пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград и Сичневое. Авиационным ударам подверглись окрестности населенных пунктов Ивановка и Гавриловка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Варваровка, Доброполье, Зеленое, Святопетровка, Цветково, Зализнычное, Прилуки, Оленоконстантиновка и в направлении населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Гиркое. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвиженская, Гуляйпольское, Любицкое, Никольское.
На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Павловка. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Вильнянка и Кушугум.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три атаки в сторону Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый. Населенные пункты Белозерка, Чернобаевка и Разлив подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
На Добропільському напрямку противник просунувся в районі Красного Лиману, Родинського та на північній околиці Гришиного.
Бої тривають у районах залізничної станції «Родинська», Гришине та у напрямку шахти «Водянська».
У Костянтинівці російські підрозділи намагаються розширити зону контролю на східній околиці. Основний удар зараз спрямований у фланг в бік дачних кооперативів - їх планують використовувати як плацдарм для заходження до східної частини міста. При цьому в мікрорайоні Гора підрозділи ЗСУ активно перешкоджають закріпленню ворога, завдаючи ударів скидами з дронів.
На Вовчанському напрямку зафіксовано активність противника у прикордонні.
Після спроб просування до Зибіного та Охрімівки ворожа піхота була зупинена ударами дронів. При цьому в лісових масивах на підступах до цих пунктів ще можуть залишатися групи російської піхоти. Інформація уточнюється.
У Сумській області російські війська продовжують атаки вздовж кордону, просуваючись у напрямку Таратутіного та Новодмитрівки.
Користуючись лісистою місцевістю для скритного маневру, групи супротивника зуміли увійти у Таратутіное. Далі просування було зупинено ударами дронів після виявлення сил ворога повітряною розвідкою.
Пізніше російські війська просунулися в урочищі Вітове, Великому лісі на схід від Таратутіного і в лісопосадці на захід від Проходів. Ведуться наступальні дії противника у напрямку населених пунктів Новодмитрівка, Таратутіне, Рясне та Миропілля.
Ситуація залишається складною."