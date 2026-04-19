На Покровском направлении с начала суток ликвидировано 123 оккупанта, уничтожено 126 БПЛА, - Генштаб

С начала суток произошло 166 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 43 авиационных удара, сбросил 146 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4887 дронов-камикадзе и осуществил 2237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – с применением реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилепка, Старица, Волчанск, Вильча и в направлении Бочкового. Одно боестолкновение продолжается.



На Купянском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Куриловка, Колесниковка, Ковшаровка и Радьковка. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.



На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Твердохлебово, Дробышево, Лиман, Шейковка и Грековка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.



На Славянском направлении украинские воины отразили один штурм оккупантов в районе Рай-Александровки.



На Краматорском направлении с начала суток враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Голубовка.



Силы обороны успешно отразили 16 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Степановки, Ильиновки, Александро-Шультино, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Дорожное, Покровск, Котлино, Затышок, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филия в направлении Новоалександровки и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.



По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 123 оккупанта и 46 – ранено; уничтожено восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага, повреждено одна пушка и семь единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 126 беспилотных летательных аппаратов различных типов.



На Александровском направлении оккупанты вчера пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград и Сичневое. Авиационным ударам подверглись окрестности населенных пунктов Ивановка и Гавриловка.



На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Варваровка, Доброполье, Зеленое, Святопетровка, Цветково, Зализнычное, Прилуки, Оленоконстантиновка и в направлении населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Гиркое. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвиженская, Гуляйпольское, Любицкое, Никольское.



На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Павловка. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Вильнянка и Кушугум.



На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три атаки в сторону Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый. Населенные пункты Белозерка, Чернобаевка и Разлив подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.



На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

