На Покровском направлении с начала суток ликвидировано 123 оккупанта, уничтожено 126 БПЛА, - Генштаб

Что происходит на фронте: вечерний свод 19 апреля

С начала суток произошло 166 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 43 авиационных удара, сбросил 146 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4887 дронов-камикадзе и осуществил 2237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Читайте: В Покровске врага сдерживают на северных окраинах. На юге россияне накапливают технику и личный состав, - ГВ "Схід"

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилепка, Старица, Волчанск, Вильча и в направлении Бочкового. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Куриловка, Колесниковка, Ковшаровка и Радьковка. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Твердохлебово, Дробышево, Лиман, Шейковка и Грековка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины отразили один штурм оккупантов в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении с начала суток враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Голубовка.

Силы обороны успешно отразили 16 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Степановки, Ильиновки, Александро-Шультино, Новопавловки и Софиевки.

Читайте также: Террор и запугивание гражданского населения: ситуация в Славянске и Краматорске ухудшилась, - пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Запорожец

На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Дорожное, Покровск, Котлино, Затышок, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филия в направлении Новоалександровки и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 123 оккупанта и 46 – ранено; уничтожено восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага, повреждено одна пушка и семь единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 126 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты вчера пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград и Сичневое. Авиационным ударам подверглись окрестности населенных пунктов Ивановка и Гавриловка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Варваровка, Доброполье, Зеленое, Святопетровка, Цветково, Зализнычное, Прилуки, Оленоконстантиновка и в направлении населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Гиркое. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвиженская, Гуляйпольское, Любицкое, Никольское.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Павловка. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Вильнянка и Кушугум.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три атаки в сторону Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый. Населенные пункты Белозерка, Чернобаевка и Разлив подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте: РФ временно снизила интенсивность боев, но не отказалась от планов в отношении Донбасса, - Трегубов

@ "На Гуляйпільському напрямку спроба прориву супротивника до Святопетрівки була припинена точковими ударами дронів. Противник нейтралізований.

На Добропільському напрямку противник просунувся в районі Красного Лиману, Родинського та на північній околиці Гришиного.
Бої тривають у районах залізничної станції «Родинська», Гришине та у напрямку шахти «Водянська».

У Костянтинівці російські підрозділи намагаються розширити зону контролю на східній околиці. Основний удар зараз спрямований у фланг в бік дачних кооперативів - їх планують використовувати як плацдарм для заходження до східної частини міста. При цьому в мікрорайоні Гора підрозділи ЗСУ активно перешкоджають закріпленню ворога, завдаючи ударів скидами з дронів.

На Вовчанському напрямку зафіксовано активність противника у прикордонні.
Після спроб просування до Зибіного та Охрімівки ворожа піхота була зупинена ударами дронів. При цьому в лісових масивах на підступах до цих пунктів ще можуть залишатися групи російської піхоти. Інформація уточнюється.

У Сумській області російські війська продовжують атаки вздовж кордону, просуваючись у напрямку Таратутіного та Новодмитрівки.
Користуючись лісистою місцевістю для скритного маневру, групи супротивника зуміли увійти у Таратутіное. Далі просування було зупинено ударами дронів після виявлення сил ворога повітряною розвідкою.
Пізніше російські війська просунулися в урочищі Вітове, Великому лісі на схід від Таратутіного і в лісопосадці на захід від Проходів. Ведуться наступальні дії противника у напрямку населених пунктів Новодмитрівка, Таратутіне, Рясне та Миропілля.
Ситуація залишається складною."
19.04.2026 22:30 Ответить
тут вже майскі на носі, от вже нашличяримося!
Щось взагалі робиться для протидії тим клятим авіабомбам?
19.04.2026 22:33 Ответить
 
 