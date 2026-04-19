РФ временно снизила интенсивность боевых действий, но не отказалась от планов в отношении Донбасса, - Трегубов

Затишье временное: оккупанты готовятся к новым попыткам наступления на востоке

Армия РФ за последние два дня снизила интенсивность боевых действий, однако это не свидетельствует об изменении их стратегических планов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире День.LIVE.

"Было несколько десятков боевых столкновений, стало снова менее десяти. Но это абсолютно временный момент. Они еще попробуют, они еще будут лезть", — отметил Трегубов.

По его словам, в Генштабе РФ и в дальнейшем ориентируются на оккупацию Донбасса и активизацию на других направлениях.

Представитель ООС также рассказал, что оккупанты сохраняют давление на Сумском и Харьковском направлениях, в частности не оставляют попыток продвинуться к Купянску и создать так называемую "зону контроля" в приграничной зоне.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Россия планирует новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и намерена задействовать стратегические резервы.

РФ тимчасово зменшила інтенсивність боїв, але не відмовилась від планів щодо Донбасу, - Трегубов

як можна в одному реченні самого себе насадити на пляжку?
це ж типу: прес секретар.
типу шість років вчився тексти калякати.
як можна зменшити, але збільшити?

чи тєма бамбаса дуже ************ у зе!гніди? можна кататися не перекататися по світу розповідаючи про особисту мужність та непохитність при захисті саме бамбаса.

нагадаю, підари стоять під запоріжжям та гуляють по сумщині, харківщині та дніпроптровщині.
19.04.2026 14:22 Ответить
Ось такі листівки кацапи розкидають з безпілотників у прикордонні

19.04.2026 14:23 Ответить
 
 