РФ временно снизила интенсивность боевых действий, но не отказалась от планов в отношении Донбасса, - Трегубов

Армия РФ за последние два дня снизила интенсивность боевых действий, однако это не свидетельствует об изменении их стратегических планов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире День.LIVE.

"Было несколько десятков боевых столкновений, стало снова менее десяти. Но это абсолютно временный момент. Они еще попробуют, они еще будут лезть", — отметил Трегубов.

По его словам, в Генштабе РФ и в дальнейшем ориентируются на оккупацию Донбасса и активизацию на других направлениях.

Представитель ООС также рассказал, что оккупанты сохраняют давление на Сумском и Харьковском направлениях, в частности не оставляют попыток продвинуться к Купянску и создать так называемую "зону контроля" в приграничной зоне.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Россия планирует новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и намерена задействовать стратегические резервы.