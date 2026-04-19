РФ тимчасово зменшила інтенсивність боїв, але не відмовилась від планів щодо Донбасу, - Трегубов
Армія РФ протягом останніх двох днів зменшила інтенсивність бойових дій, проте це не свідчить про зміну їхніх стратегічних планів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі День.LIVE.
"Було кілька десятків бойових зіткнень, стало знову менш як десять. Але це абсолютно тимчасовий момент. Вони ще спробують, вони ще будуть лізти", - зазначив Трегубов.
За його словами, у Генштабі РФ і надалі орієнтуються на окупацію Донбасу та активізацію на інших напрямках.
Речник УОС також розповів, що окупанти зберігають тиск на Сумському та Харківському напрямках, зокрема не полишають спроб просунутися до Куп’янська та створити так звану "зону контролю" у прикордонні.
Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявляв, що Росія планує новий наземний наступ у південно-східних регіонах України та має намір залучити стратегічні резерви.
як можна в одному реченні самого себе насадити на пляжку?
це ж типу: прес секретар.
типу шість років вчився тексти калякати.
як можна зменшити, але збільшити?
чи тєма бамбаса дуже ************ у зе!гніди? можна кататися не перекататися по світу розповідаючи про особисту мужність та непохитність при захисті саме бамбаса.
нагадаю, підари стоять під запоріжжям та гуляють по сумщині, харківщині та дніпроптровщині.