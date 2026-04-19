РФ тимчасово зменшила інтенсивність боїв, але не відмовилась від планів щодо Донбасу, - Трегубов

Армія РФ протягом останніх двох днів зменшила інтенсивність бойових дій, проте це не свідчить про зміну їхніх стратегічних планів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі День.LIVE.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Було кілька десятків бойових зіткнень, стало знову менш як десять. Але це абсолютно тимчасовий момент. Вони ще спробують, вони ще будуть лізти", - зазначив Трегубов.

За його словами, у Генштабі РФ і надалі орієнтуються на окупацію Донбасу та активізацію на інших напрямках.

Речник УОС також розповів, що окупанти зберігають тиск на Сумському та Харківському напрямках, зокрема не полишають спроб просунутися до Куп’янська та створити так звану "зону контролю" у прикордонні.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявляв, що Росія планує новий наземний наступ у південно-східних регіонах України та має намір залучити стратегічні резерви.