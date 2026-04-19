153 боевых столкновения на фронте за сутки: самые ожесточенные бои на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 18 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 153 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 68 авиаударов, сбросив 216 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9360 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Андреевка, Федоровское, Волчье Днепропетровской области; Воздижевка, Ниженка, Зирница, Верхняя Терса, Чаривное, Любицкое, Копани, Лесное, Трудовое, Шевченковское, Новоукраинка, Никольское, Юрковка, Заречное, Балабино Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по девяти районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1070 человек. Также наши воины уничтожили шесть танков, 10 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, пять реактивных систем залпового огня, 2019 БПЛА оперативно-тактического уровня, 203 единицы автомобильной и две единицы специальной техники.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиабомбу, осуществил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано две штурмовые операции противника.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении агрессор четыре раза атаковал в направлении Новоплатоновки и в районе Петропавловки, Песчаного.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе населенного пункта Дробышево и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Новосергиевка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Миньковка и в сторону Николаевки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка и в сторону Новопавловки, Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка, Новоподгородное", — говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении противник атаковал семь раз в сторону Калиновского, Вербового и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Святопетровка, Староукраинка, Зализничное, Еленоконстантиновка, Гуляйпольское и в районе населенных пунктов Варваровка, Прилуки, Цветково.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг провел три безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают оказывать эффективное сопротивление на всех участках фронта.