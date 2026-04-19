Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 318 220 человек (+1 070 за сутки), 11 882 танка, 40 324 артиллерийских системы, 24 420 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 318 220 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 318 220 (+1 070) человек
- танков — 11 882 (+6) шт.
- боевых бронированных машин — 24 420 (+10) шт.
- артиллерийских систем — 40 324 (+82) шт.
- РСЗО - 1 748 (+5) шт.
- средства ПВО - 1 349 (+0) шт.
- самолетов - 435 (+0) шт.
- вертолетов — 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 247 131 (+2 019) шт.
- крылатые ракеты — 4 549 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 90 397 (+203) шт.
- специальная техника - 4 131 (+2) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
