Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 318 220 человек (+1 070 за сутки), 11 882 танка, 40 324 артиллерийских системы, 24 420 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 318 220 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 318 220 (+1 070) человек
  • танков — 11 882 (+6) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 420 (+10) шт.
  • артиллерийских систем — 40 324 (+82) шт.
  • РСЗО - 1 748 (+5) шт.
  • средства ПВО - 1 349 (+0) шт.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов — 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 247 131 (+2 019) шт.
  • крылатые ракеты — 4 549 (+0) шт.
  • корабли / катера — 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 90 397 (+203) шт.
  • специальная техника - 4 131 (+2) ед.

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

Я так розумію, що статистика Генштабу та статистика СПС окрема. Знов жодної інформації про знищене ППО.
19.04.2026 07:38 Ответить
РЛС не ППО а спецтехніка. Кораблів також нема, бо уражений не означає знищений або ще йде дорозвідка.
19.04.2026 09:12 Ответить
Залізяччя поперло... Лемінги - як лемінги.
Слава Україні! Слава Нації!
19.04.2026 07:45 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.04.2026 08:57 Ответить
Слава нашим воїнам !
19.04.2026 09:42 Ответить
 
 