Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 318 220 осіб (+1 070 за добу), 11 882 танки, 40 324 артсистеми, 24 420 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 318 220 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 318 220 (+1 070) осіб
- танків - 11 882 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 24 420 (+10) од.
- артилерійських систем - 40 324 (+82) од.
- РСЗВ - 1 748 (+5) од.
- засоби ППО - 1 349 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 247 131 (+2 019) од.
- крилаті ракети - 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 90 397 (+203) од.
- спеціальна техніка - 4 131 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
