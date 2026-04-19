Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 318 220 осіб (+1 070 за добу), 11 882 танки, 40 324 артсистеми, 24 420 ББМ. ІНФОГРАФІКА

ліквідовані окупанти

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 318 220 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 318 220 (+1 070) осіб
  • танків - 11 882 (+6) од.
  • бойових броньованих машин - 24 420 (+10) од.
  • артилерійських систем - 40 324 (+82) од.
  • РСЗВ - 1 748 (+5) од.
  • засоби ППО - 1 349 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 247 131 (+2 019) од.
  • крилаті ракети - 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 90 397 (+203) од.
  • спеціальна техніка - 4 131 (+2) од.

Також дивіться: Розвідники ГУР провели серію рейдів і зачистили позиції окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепек" на ТОТ Запоріжжя, - Бровді. ВIДЕО

Я так розумію, що статистика Генштабу та статистика СПС окрема. Знов жодної інформації про знищене ППО.
19.04.2026 07:38 Відповісти
РЛС не ППО а спецтехніка. Кораблів також нема, бо уражений не означає знищений або ще йде дорозвідка.
19.04.2026 09:12 Відповісти
РЛС - це може бути не тільки радіолінійною станцією, а й радіолокаційною. Цитую Мадяра від 17.04.2026: Відспівано РЛС С400 "Тріумф" - 1, РЛС П37 "Меч" - 1, РЛС "Зоопарк" - 1, ЗРК "Бук-М1" - 2, ЗРК "Бук-М3" - 1, ЗРК "Тор-М1" - 3, ЗРК "Тор-М2" - 2, ЗРК "Панцир С1" - 3, ЗРК "Оса" - 1, ЗУ 23-2 на базі МТЛБ - 1". Ітого - 16 відспіваних. За підрахунками Генштабу з 1 квітня знищено 11 одиниць ППО. Дивимся призначення: РЛС С400 "Тріумф" - локатор, РЛС П37 "Меч" - локатор, РЛС "Зоопарк" - локатор, ЗРК "Бук-М1" - для боротьби з аеродінамічними цілями, ЗРК "Бук-М3" - для боротьби з аеродінамічними цілями, ЗРК "Тор-М1" - для протиповітряної та протиракетної оборони, ЗРК "Панцир С1" - для протиповітряної оборони, ЗРК "Оса" - для протиповітряної оборони. Якщо локатори та ЗРК це не ППО, а спецтехніка, тоді і Трамп не придурок.
19.04.2026 12:48 Відповісти
Радіолокаційна станція і зенітноракетний комплекс, а на рахунок придурків то окреме питання
19.04.2026 17:50 Відповісти
Залізяччя поперло... Лемінги - як лемінги.
Слава Україні! Слава Нації!
19.04.2026 07:45 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.04.2026 08:57 Відповісти
Слава нашим воїнам !
19.04.2026 09:42 Відповісти
 
 