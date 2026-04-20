Бійці 71-ї бригади ДШВ ліквідували 35 окупантів під час спроби прориву через газогін та на квадроциклах. ВIДЕО

Російські окупаційні війська не полишають спроб застосувати нестандартні, хоча вже й неодноразово провалені способи просування. У мережі з’явилося відео розгрому чергової ворожої групи, яка намагалася прорватися крізь газову інфраструктуру та на легкому транспорті. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки професіоналізму та пильності бійців 71-ї окремої аеромобільної бригади (ДШВ) у взаємодії із суміжними підрозділами, підступний маневр ворога був вчасно виявлений.

Деталі ворожої атаки:

Тактика інфільтрації: Противник намагався непомітно пройти через газову трубу , сподіваючись використати її як захищене укриття для прориву в тил наших позицій.

Штурм на легкій техніці: Паралельно з пішою інфільтрацією ворог задіяв швидкісну групу на мотоциклах та квадроциклах, намагаючись максимально швидко подолати відкриті ділянки місцевості.

Втрати противника в ході операції:

Жива сила: 35 окупантів ліквідовано, 17 отримали поранення.

Техніка: знищено 3 мотоцикли та 4 квадроцикли.

"Ви не повірите - але знову труба. Чергова спроба прориву через газову трубу та на легкій техніці – не вперше і не вдруге, але з тим самим результатом", - коментують подію українські десантники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 29 окупантів: бійці 71-ї ОЄБр ліквідували росіян, які вилізли із газової труби. ВIДЕО