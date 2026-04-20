Бійці 71-ї бригади ДШВ ліквідували 35 окупантів під час спроби прориву через газогін та на квадроциклах. ВIДЕО

Російські окупаційні війська не полишають спроб застосувати нестандартні, хоча вже й неодноразово провалені способи просування. У мережі з’явилося відео розгрому чергової ворожої групи, яка намагалася прорватися крізь газову інфраструктуру та на легкому транспорті. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки професіоналізму та пильності бійців 71-ї окремої аеромобільної бригади (ДШВ) у взаємодії із суміжними підрозділами, підступний маневр ворога був вчасно виявлений.

Деталі ворожої атаки:

  • Тактика інфільтрації: Противник намагався непомітно пройти через газову трубу, сподіваючись використати її як захищене укриття для прориву в тил наших позицій.

  • Штурм на легкій техніці: Паралельно з пішою інфільтрацією ворог задіяв швидкісну групу на мотоциклах та квадроциклах, намагаючись максимально швидко подолати відкриті ділянки місцевості.

Втрати противника в ході операції:

  • Жива сила: 35 окупантів ліквідовано, 17 отримали поранення.

  • Техніка: знищено 3 мотоцикли та 4 квадроцикли.

"Ви не повірите - але знову труба. Чергова спроба прориву через газову трубу та на легкій техніці – не вперше і не вдруге, але з тим самим результатом", - коментують подію українські десантники.

20.04.2026 09:37 Відповісти
Лізуть з тих труб як кроти у відомій іграшці.
20.04.2026 09:51 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
20.04.2026 12:54 Відповісти
Попоравте мене, якщо я не правий. Це типу була "франтавая атака" у стилі 1941? Ні, я ні в якому разі не претендую на експертну думку, можливо це був якийсь хитрий маневр, або ж ще щось. Але, йдуть толпою на відкритій місцевості до газової труби на скільки я розумію. Як варіант, можливо, вони вважали цю зону, з якихось причин, безпечною.
20.04.2026 09:56 Відповісти
Головне, що не один квадроцикл не постраждав.
20.04.2026 10:44 Відповісти
Місця прокладення магістральних газопроводів (1420мм) відомі. Щоб було таких коників треба просто першими підривати біля лінії зіткнення і все а то це буде періодично повторюватися. Чи хтось думає ще колись гроші заробляти на цій трубі?
20.04.2026 12:42 Відповісти
Наші Воіни нещадно вбивають кляту кацапню , яка пхається до нас
цілодобово !!
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
20.04.2026 12:51 Відповісти
 
 