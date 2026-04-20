РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8776 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
2 370 4

Бойцы 71-й бригады ДШВ ликвидировали 35 оккупантов во время попытки прорыва через газопровод и на квадроциклах. ВИДЕО

Российские оккупационные войска не прекращают попыток применять нестандартные, хотя и неоднократно провалившиеся, способы продвижения. В сети появилось видео разгрома очередной вражеской группы, которая пыталась прорваться через газовую инфраструктуру на лёгком транспорте. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря профессионализму и бдительности бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады (ДШВ) во взаимодействии с смежными подразделениями, коварный маневр врага был вовремя обнаружен.

Детали вражеской атаки:

  • Тактика инфильтрации: Противник пытался незаметно пройти через газовую трубу, надеясь использовать ее как защищенное укрытие для прорыва в тыл наших позиций.

  • Штурм на легкой технике: Параллельно с пешей инфильтрацией враг задействовал скоростную группу на мотоциклах и квадроциклах, пытаясь максимально быстро преодолеть открытые участки местности.

Потери противника в ходе операции:

  • Живая сила: 35 оккупантов ликвидировано, 17 получили ранения.

  • Техника: уничтожено 3 мотоцикла и 4 квадроцикла.

"Вы не поверите - но снова труба. Очередная попытка прорыва через газовую трубу и на легкой технике - не впервые и не во второй раз, но с тем же результатом", - комментируют событие украинские десантники.

Автор: 

армия РФ (22521) газопровод (830) уничтожение (9587) ДШВ Десантно-штурмовые войска (433) 71-я отдельная егерская бригада (37)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...
показать весь комментарий
20.04.2026 09:37 Ответить
Лізуть з тих труб як кроти у відомій іграшці.
показать весь комментарий
20.04.2026 09:51 Ответить
Попоравте мене, якщо я не правий. Це типу була "франтавая атака" у стилі 1941? Ні, я ні в якому разі не претендую на експертну думку, можливо це був якийсь хитрий маневр, або ж ще щось. Але, йдуть толпою на відкритій місцевості до газової труби на скільки я розумію. Як варіант, можливо, вони вважали цю зону, з якихось причин, безпечною.
показать весь комментарий
20.04.2026 09:56 Ответить
Головне, що не один квадроцикл не постраждав.
показать весь комментарий
20.04.2026 10:44 Ответить
 
 