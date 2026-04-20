Бойцы 71-й бригады ДШВ ликвидировали 35 оккупантов во время попытки прорыва через газопровод и на квадроциклах. ВИДЕО

Российские оккупационные войска не прекращают попыток применять нестандартные, хотя и неоднократно провалившиеся, способы продвижения. В сети появилось видео разгрома очередной вражеской группы, которая пыталась прорваться через газовую инфраструктуру на лёгком транспорте. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря профессионализму и бдительности бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады (ДШВ) во взаимодействии с смежными подразделениями, коварный маневр врага был вовремя обнаружен.

Детали вражеской атаки:

Тактика инфильтрации: Противник пытался незаметно пройти через газовую трубу , надеясь использовать ее как защищенное укрытие для прорыва в тыл наших позиций.

Штурм на легкой технике: Параллельно с пешей инфильтрацией враг задействовал скоростную группу на мотоциклах и квадроциклах, пытаясь максимально быстро преодолеть открытые участки местности.

Потери противника в ходе операции:

Живая сила: 35 оккупантов ликвидировано, 17 получили ранения.

Техника: уничтожено 3 мотоцикла и 4 квадроцикла.

"Вы не поверите - но снова труба. Очередная попытка прорыва через газовую трубу и на легкой технике - не впервые и не во второй раз, но с тем же результатом", - комментируют событие украинские десантники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 29 оккупантов: бойцы 71-й ОАБр ликвидировали россиян, которые вылезли из газовой трубы. ВИДЕО