Бойцы 71-й бригады ДШВ ликвидировали 35 оккупантов во время попытки прорыва через газопровод и на квадроциклах. ВИДЕО
Российские оккупационные войска не прекращают попыток применять нестандартные, хотя и неоднократно провалившиеся, способы продвижения. В сети появилось видео разгрома очередной вражеской группы, которая пыталась прорваться через газовую инфраструктуру на лёгком транспорте. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Благодаря профессионализму и бдительности бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады (ДШВ) во взаимодействии с смежными подразделениями, коварный маневр врага был вовремя обнаружен.
Детали вражеской атаки:
Тактика инфильтрации: Противник пытался незаметно пройти через газовую трубу, надеясь использовать ее как защищенное укрытие для прорыва в тыл наших позиций.
Штурм на легкой технике: Параллельно с пешей инфильтрацией враг задействовал скоростную группу на мотоциклах и квадроциклах, пытаясь максимально быстро преодолеть открытые участки местности.
Потери противника в ходе операции:
Живая сила: 35 оккупантов ликвидировано, 17 получили ранения.
Техника: уничтожено 3 мотоцикла и 4 квадроцикла.
"Вы не поверите - но снова труба. Очередная попытка прорыва через газовую трубу и на легкой технике - не впервые и не во второй раз, но с тем же результатом", - комментируют событие украинские десантники.
