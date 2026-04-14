Минус 29 оккупантов: бойцы 71-й ОЕБр ликвидировали россиян, вылезших из газовой трубы. ВИДЕО

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ сорвали дерзкую попытку российских оккупантов проникнуть в тыл украинских позиций. Для скрытого передвижения враг выбрал нетипичный маршрут и рассчитывал на эффект неожиданности. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению пресс-службы подразделения, группа из 29 захватчиков пыталась осуществить инфильтрацию, используя газовую трубу. Оккупанты рассчитывали, что сложные погодные условия и специфика местности помогут им пройти незамеченными.

"29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл наших позиций, используя газопровод и сложные погодные условия. Но благодаря слаженной работе движение противника было своевременно обнаружено и остановлено", - отмечают в 71-й ОЕБр.

Смотрите также: Минус 35 оккупантов: российские штурмовики вылезли из трубы газопровода "Союз" и были уничтожены дронами ВСУ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы батальона "Рубака" уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы в Харьковской области. ВИДЕО