Минус 29 оккупантов: бойцы 71-й ОЕБр ликвидировали россиян, вылезших из газовой трубы. ВИДЕО

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ сорвали дерзкую попытку российских оккупантов проникнуть в тыл украинских позиций. Для скрытого передвижения враг выбрал нетипичный маршрут и рассчитывал на эффект неожиданности. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению пресс-службы подразделения, группа из 29 захватчиков пыталась осуществить инфильтрацию, используя газовую трубу. Оккупанты рассчитывали, что сложные погодные условия и специфика местности помогут им пройти незамеченными.

"29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл наших позиций, используя газопровод и сложные погодные условия. Но благодаря слаженной работе движение противника было своевременно обнаружено и остановлено", - отмечают в 71-й ОЕБр.

Смотрите также: Минус 35 оккупантов: российские штурмовики вылезли из трубы газопровода "Союз" и были уничтожены дронами ВСУ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы батальона "Рубака" уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы в Харьковской области. ВИДЕО

армия РФ (22456) газопровод (828) уничтожение (9540) артиллерия (710) дроны (6783) 71-я отдельная егерская бригада (36)
Якщо під землею є трубопровід у ньому ОБОВ*ЯЗКОВО появляться узкіє !!! А ви кажете нетиповий.
14.04.2026 12:04 Ответить
Как говорят на россии, "дело - труба". "Дело - труба" - это фраза, которая означает сомнительное и безнадёжное убыточное предприятие или чьё-либо положение, когда дела очень плохи.
14.04.2026 12:04 Ответить
Рюрік...рура це труба...
14.04.2026 12:13 Ответить
14.04.2026 12:16 Ответить
Гарно попрацювали наші Воїни , заземливши 29 кацапських рил,
молодці 👍🏼🙏🏼❤️
14.04.2026 12:17 Ответить
Найкраще відео з газової труби - https://www.youtube.com/shorts/J-*********
14.04.2026 12:22 Ответить
ну сто разів вже сказано що це ШІ, нахера це постити?
14.04.2026 12:50 Ответить
Труба... Серпантин... Бенгальские огни... Кацапы...
14.04.2026 12:29 Ответить
 
 