Армія РФ обстріляла Новомиколаївку на Запоріжжі: сім поранених

Обстріл Запорізької області

21 квітня російські війська обстріляли селище Новомиколаївка Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Унаслідок атаки поранення дістали семеро мирних жителів. Серед них три жінки та чотири чоловіки. Усі отримали медичну допомогу.

Наслідки обстрілу

Російський удар спричинив значні руйнування цивільної інфраструктури. У селищі пошкоджено будинок культури, будівлю селищної ради, гуртожиток, крамниці та житлові будинки.

"Семеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Іван Федоров.

Що передувало? 

Протягом минулої доби, 20 квітня, зафіксовано 725 ворожих ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, - повідомив Федоров.  Двоє людей загинули, ще десять дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

