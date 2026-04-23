ППО України збила 139 ворожих БпЛА зі 155, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора 22 квітня російські загарбники атакували Україну 155 безпілотниками різних типів, зокрема близько 100 "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пуски були зафіксовані з різних напрямків, зокрема:

Курськ;

Орел;

Міллерово;

Шаталово;

Приморсько-Ахтарськ.

Ворог атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар українського МіГ-29МУ1: 204-та бригада тактичної авіації знищила пункт управління БпЛА окупантів. ВIДЕО