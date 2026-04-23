ППО України збила 139 ворожих БпЛА зі 155, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора 22 квітня російські загарбники атакували Україну 155 безпілотниками різних типів, зокрема близько 100 "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски були зафіксовані з різних напрямків, зокрема:

  • Курськ;
  • Орел;
  • Міллерово;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ.

Ворог атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Результат роботи ППО 23 квітня

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Майже все. Молодці
23.04.2026 08:25 Відповісти
Майже все шо летіло на Дніпро долетіло до своїх цілей. Шо вони збивають і де незрозуміло
23.04.2026 09:54 Відповісти
Запустили 155, збили/подавили 139. Отже 16.
23.04.2026 10:08 Відповісти
 
 