ПВО Украины сбила 139 вражеских БПЛА из 155, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Вечером 22 апреля российские захватчики атаковали Украину 155 беспилотниками различных типов, в том числе около 100 "шахедами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски были зафиксированы с разных направлений, в частности:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск.
Враг атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Результат работы ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль