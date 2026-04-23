ПВО Украины сбила 139 вражеских БПЛА из 155, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Вечером 22 апреля российские захватчики атаковали Украину 155 беспилотниками различных типов, в том числе около 100 "шахедами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски были зафиксированы с разных направлений, в частности:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Шаталово;

Приморско-Ахтарск.

Враг атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

