Росію та Ізраїль виключили з числа претендентів на нагороди Венеційської бієнале

Представників Росії та Ізраїлю виключили зі списку претендентів на головні нагороди 61-ї Венеційської бієнале.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні італійського видання Adnkronos із посиланням на рішення журі виставки.

Обидві країни залишаються серед учасників заходу, однак не зможуть боротися за головні відзнаки — Золотого та Срібного левів, церемонія вручення яких запланована на 9 травня.

Чому країни усунули від нагород

Причиною такого рішення стали звинувачення Міжнародного кримінального суду щодо лідерів Росії та Ізраїлю у злочинах проти людяності. Це вплинуло на позицію журі, яке вирішило не допускати представників цих держав до боротьби за ключові нагороди.

"Представників Росії та Ізраїлю не буде серед претендентів на головні нагороди", – зазначається у повідомленні.

Попри це, їхня участь у самій виставці збережена. Національні павільйони продовжать роботу в межах заходу.

Скандал навколо участі та фінансування

Венеційська бієнале є одним із найвідоміших форумів сучасного мистецтва у світі. Вона проходить раз на два роки та об’єднує митців із різних країн, презентуючи як тематичні проєкти, так і національні експозиції. Україна бере участь у цьому заході з 2001 року.

Раніше організатори заявляли про допуск Росії до участі у виставці 2026 року. Це стало першим таким рішенням від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після цього Європейська комісія попередила про можливе відкликання фінансування. Зокрема, 23 квітня було повідомлено про намір припинити грантову підтримку в розмірі 2 мільйонів євро через допуск російських представників до заходу.

