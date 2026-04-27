ЄС почав запроваджувати заборону на імпорт російського СПГ, - Bloomberg
Із суботи Євросоюз розпочав впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Видання зазначає, що поставки за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця року.
ЄС залежить від Росії приблизно на 12% своїх потреб у газі, частина якого надходить трубопроводами.
Заборона на спотовому ринку може призвести до скорочення поставок російського СПГ на 2,8-3,5 млн тонн на рік, згідно з оцінками компаній Wood Mackenzie Ltd. та Energy Aspects Ltd. Це близько 3% від загального обсягу імпорту СПГ блоком минулого року.
"Скорочення поставок відбувається в той час, коли ціна на базовий газ у регіоні вже підскочила приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході. Європі потрібно буде закупити більше палива в найближчі місяці, щоб поповнити виснажені запаси до наступної зими", - йдеться в матеріалі.
Наразі Європа має достатньо газу, частково завдяки добровільному скороченню світового попиту. Регіон повільно розпочав сезон закачування газу в підземні сховища, водночас споживачі в Азії, які можуть конкурувати за постачання, вирішили обмежити своє споживання у відповідь на блокаду Ормузької протоки.
Посадовці ЄС на раз заявляли, що не варто повертатися до європейської залежності від імпорту російських енергоносіїв, який був суттєво скорочений після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас вони також послідовно закликали держави-члени зробити наповнення сховищ пріоритетом.
Якщо ситуація погіршиться, Європейська комісія має повноваження оголосити надзвичайний стан і тимчасово поновити дозвіл на купівлю російського палива на спотовому ринку, сказав аналітик з питань СПГ у компанії Energy Aspects.
