Нова хвиля репресій: у РФ відроджують радянські практики контролю, - CNN
Через чотири роки війни Росія переходить до жорсткішого внутрішнього контролю, обмежуючи соцмережі та посилюючи державний вплив на громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Посилення внутрішніх репресій
Попри певне економічне зростання, яке частково пов’язують із високими цінами на нафту на тлі конфліктів на Близькому Сході, у Росії фіксується посилення політичного тиску всередині країни. Останніми місяцями відбулися обшуки у видавництві "Ексмо" та його підрозділі Popcorn Books. Слідчі дії пов’язані зі справами щодо "пропаганди ЛГБТК", зокрема через популярну книгу "Літо в піонерській галстуці". Після рішень російських судів щодо визнання "міжнародного руху ЛГБТК" екстремістським, видавнича діяльність у цій сфері опинилася під ризиком кримінального переслідування, а Popcorn Books фактично припинило роботу.
Одночасно посилюється тиск на незалежні медіа та правозахисні структури. Повідомляється про обшуки в редакції "Нової газети" та затримання журналіста Олега Ролдугіна. Також Верховний суд РФ визнав правозахисний центр "Меморіал" екстремістською організацією, що викликало занепокоєння міжнародних структур щодо стану свободи слова та прав людини в країні. Додатково влада обмежує роботу іноземних онлайн-сервісів і просуває державні цифрові платформи як основні для населення.
Зміни в суспільно-політичному просторі
У публічному просторі Росії також спостерігаються зміни, які пов’язують із посиленням державної ідеологічної політики. Зокрема, повідомляється про перейменування окремих навчальних і силових установ із поверненням до радянської символіки, включно з іменем Фелікса Дзержинського.
Крім того, триває демонтаж частини пам’ятників, пов’язаних із жертвами політичних репресій, що викликає критику з боку окремих міжнародних партнерів. У цифровій сфері користувачі стикаються з перебоями зв’язку та обмеженнями доступу до окремих сервісів, які влада пояснює технічними або безпековими причинами. На цьому тлі офіційна риторика закликає суспільство адаптуватися до нових умов функціонування інфраструктури в умовах підвищених ризиків.
Загалом ці процеси описуються спостерігачами як подальше посилення державного контролю над інформаційним простором і суспільними інституціями.
ліліпутін рано чи пізно стане набирати залишки, як гітлєр набирав фольксштурм при блокаді Берліна.
Занепокоєння вони виразили .
Ще при Януковичі, говорив з родичкою, з РОсії. ТОді Майдан тільки "розгорявся"... Ну, і почав "Янику" "кістки перебирать"... Так вона, відразу, на мене зашикала: "Что ты, что ты! Разве можно такое, пра власть гаварить? Вас, что, не праслушивают?".