4 257 14

Нова хвиля репресій: у РФ відроджують радянські практики контролю, - CNN

Росія посилює репресії та відновлює радянські методи контролю

Через чотири роки війни Росія переходить до жорсткішого внутрішнього контролю, обмежуючи соцмережі та посилюючи державний вплив на громадян.

Посилення внутрішніх репресій

Попри певне економічне зростання, яке частково пов’язують із високими цінами на нафту на тлі конфліктів на Близькому Сході, у Росії фіксується посилення політичного тиску всередині країни. Останніми місяцями відбулися обшуки у видавництві "Ексмо" та його підрозділі Popcorn Books. Слідчі дії пов’язані зі справами щодо "пропаганди ЛГБТК", зокрема через популярну книгу "Літо в піонерській галстуці". Після рішень російських судів щодо визнання "міжнародного руху ЛГБТК" екстремістським, видавнича діяльність у цій сфері опинилася під ризиком кримінального переслідування, а Popcorn Books фактично припинило роботу.

Одночасно посилюється тиск на незалежні медіа та правозахисні структури. Повідомляється про обшуки в редакції "Нової газети" та затримання журналіста Олега Ролдугіна. Також Верховний суд РФ визнав правозахисний центр "Меморіал" екстремістською організацією, що викликало занепокоєння міжнародних структур щодо стану свободи слова та прав людини в країні. Додатково влада обмежує роботу іноземних онлайн-сервісів і просуває державні цифрові платформи як основні для населення.

Зміни в суспільно-політичному просторі

У публічному просторі Росії також спостерігаються зміни, які пов’язують із посиленням державної ідеологічної політики. Зокрема, повідомляється про перейменування окремих навчальних і силових установ із поверненням до радянської символіки, включно з іменем Фелікса Дзержинського.

Крім того, триває демонтаж частини пам’ятників, пов’язаних із жертвами політичних репресій, що викликає критику з боку окремих міжнародних партнерів. У цифровій сфері користувачі стикаються з перебоями зв’язку та обмеженнями доступу до окремих сервісів, які влада пояснює технічними або безпековими причинами. На цьому тлі офіційна риторика закликає суспільство адаптуватися до нових умов функціонування інфраструктури в умовах підвищених ризиків.

Загалом ці процеси описуються спостерігачами як подальше посилення державного контролю над інформаційним простором і суспільними інституціями.

кажуть, що у них скоро кордони закриють, і повістки по електронній пошті відправляти будуть
27.04.2026 08:05
вєрнуть всьо взад-одна із ісконних лапотних скрєп...
27.04.2026 08:19
Це дітки і є ху...лостан у всій його красі.
27.04.2026 08:56
буданов таке казав
Ну, то таке, путінводная звізда...
Скоро не скоро - а таке полюбому станеться.
ліліпутін рано чи пізно стане набирати залишки, як гітлєр набирав фольксштурм при блокаді Берліна.
А ви ( міжнародні структури) більше окорочков їм давайте.....
Занепокоєння вони виразили .
Занепокоєння вони виразили .
Є надія на "бЄсмислЄний і бЄспощадний бунт "?
Ні, бо ти хто це міг зробити вже або загинули, або за ґратами
Новина з розряду : у зоопарку посилюють контроль за тваринами поза клітинами
Колись хтось з правозахисників сказав: "СРСР - це одна величезна "психушка", в якій божевільні - на свободі, а всіх розумово притомних, тримають під замком...". Зараз, те саме, відновили, в РОсії...
Ще при Януковичі, говорив з родичкою, з РОсії. ТОді Майдан тільки "розгорявся"... Ну, і почав "Янику" "кістки перебирать"... Так вона, відразу, на мене зашикала: "Что ты, что ты! Разве можно такое, пра власть гаварить? Вас, что, не праслушивают?".
Це дітки і є ху...лостан у всій його красі.
