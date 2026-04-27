Новости Репрессии в рф за поддержку Украині
4 240 14

Новая волна репрессий: в РФ возрождают советские практики контроля, - CNN

Россия усиливает репрессии и восстанавливает советские методы контроля

После четырёх лет войны Россия переходит к более жёсткому внутреннему контролю, ограничивая социальные сети и усиливая государственное влияние на граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетCNN.

Усиление внутренних репрессий

Несмотря на определенный экономический рост, который частично связывают с высокими ценами на нефть на фоне конфликтов на Ближнем Востоке, в России фиксируется усиление политического давления внутри страны. В последние месяцы прошли обыски в издательстве "Эксмо" и его подразделении Popcorn Books. Следственные действия связаны с делами о "пропаганде ЛГБТК", в частности из-за популярной книги "Лето в пионерском галстуке". После решений российских судов о признании "международного движения ЛГБТК" экстремистским, издательская деятельность в этой сфере оказалась под угрозой уголовного преследования, а Popcorn Books фактически прекратило работу.

Одновременно усиливается давление на независимые СМИ и правозащитные структуры. Сообщается об обысках в редакции "Новой газеты" и задержании журналиста Олега Ролдугина. Также Верховный суд РФ признал правозащитный центр "Мемориал" экстремистской организацией, что вызвало обеспокоенность международных структур по поводу состояния свободы слова и прав человека в стране. Кроме того, власти ограничивают работу иностранных онлайн-сервисов и продвигают государственные цифровые платформы в качестве основных для населения.

Изменения в общественно-политическом пространстве

В публичном пространстве России также наблюдаются изменения, которые связывают с усилением государственной идеологической политики. В частности, сообщается о переименовании отдельных учебных и силовых учреждений с возвращением к советской символике, включая имя Феликса Дзержинского.

Кроме того, продолжается демонтаж части памятников, связанных с жертвами политических репрессий, что вызывает критику со стороны отдельных международных партнеров. В цифровой сфере пользователи сталкиваются с перебоями связи и ограничениями доступа к отдельным сервисам, которые власти объясняют техническими или соображениями безопасности. На этом фоне официальная риторика призывает общество адаптироваться к новым условиям функционирования инфраструктуры в условиях повышенных рисков.

В целом эти процессы описываются наблюдателями как дальнейшее усиление государственного контроля над информационным пространством и общественными институтами.

кажуть, що у них скоро кордони закриють, і повістки по електронній пошті відправляти будуть
27.04.2026 08:05 Ответить
вєрнуть всьо взад-одна із ісконних лапотних скрєп...
27.04.2026 08:19 Ответить
Це дітки і є ху...лостан у всій його красі.
27.04.2026 08:56 Ответить
кажуть, що у них скоро кордони закриють, і повістки по електронній пошті відправляти будуть
27.04.2026 08:05 Ответить
буданов таке казав
27.04.2026 08:06 Ответить
Ну, то таке, путінводная звізда...
27.04.2026 08:27 Ответить
Скоро не скоро - а таке полюбому станеться.
ліліпутін рано чи пізно стане набирати залишки, як гітлєр набирав фольксштурм при блокаді Берліна.
27.04.2026 11:19 Ответить
вєрнуть всьо взад-одна із ісконних лапотних скрєп...
27.04.2026 08:19 Ответить
А ви ( міжнародні структури) більше окорочков їм давайте.....
Занепокоєння вони виразили .
27.04.2026 08:23 Ответить
27.04.2026 08:29 Ответить
Є надія на "бЄсмислЄний і бЄспощадний бунт "?
27.04.2026 08:31 Ответить
Ні, бо ти хто це міг зробити вже або загинули, або за ґратами
27.04.2026 08:59 Ответить
Новина з розряду : у зоопарку посилюють контроль за тваринами поза клітинами
27.04.2026 08:37 Ответить
Колись хтось з правозахисників сказав: "СРСР - це одна величезна "психушка", в якій божевільні - на свободі, а всіх розумово притомних, тримають під замком...". Зараз, те саме, відновили, в РОсії...
Ще при Януковичі, говорив з родичкою, з РОсії. ТОді Майдан тільки "розгорявся"... Ну, і почав "Янику" "кістки перебирать"... Так вона, відразу, на мене зашикала: "Что ты, что ты! Разве можно такое, пра власть гаварить? Вас, что, не праслушивают?".
27.04.2026 09:02 Ответить
27.04.2026 08:56 Ответить
 
 