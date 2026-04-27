После четырёх лет войны Россия переходит к более жёсткому внутреннему контролю, ограничивая социальные сети и усиливая государственное влияние на граждан.

Об этом пишет CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Усиление внутренних репрессий

Несмотря на определенный экономический рост, который частично связывают с высокими ценами на нефть на фоне конфликтов на Ближнем Востоке, в России фиксируется усиление политического давления внутри страны. В последние месяцы прошли обыски в издательстве "Эксмо" и его подразделении Popcorn Books. Следственные действия связаны с делами о "пропаганде ЛГБТК", в частности из-за популярной книги "Лето в пионерском галстуке". После решений российских судов о признании "международного движения ЛГБТК" экстремистским, издательская деятельность в этой сфере оказалась под угрозой уголовного преследования, а Popcorn Books фактически прекратило работу.

Одновременно усиливается давление на независимые СМИ и правозащитные структуры. Сообщается об обысках в редакции "Новой газеты" и задержании журналиста Олега Ролдугина. Также Верховный суд РФ признал правозащитный центр "Мемориал" экстремистской организацией, что вызвало обеспокоенность международных структур по поводу состояния свободы слова и прав человека в стране. Кроме того, власти ограничивают работу иностранных онлайн-сервисов и продвигают государственные цифровые платформы в качестве основных для населения.

Изменения в общественно-политическом пространстве

В публичном пространстве России также наблюдаются изменения, которые связывают с усилением государственной идеологической политики. В частности, сообщается о переименовании отдельных учебных и силовых учреждений с возвращением к советской символике, включая имя Феликса Дзержинского.

Кроме того, продолжается демонтаж части памятников, связанных с жертвами политических репрессий, что вызывает критику со стороны отдельных международных партнеров. В цифровой сфере пользователи сталкиваются с перебоями связи и ограничениями доступа к отдельным сервисам, которые власти объясняют техническими или соображениями безопасности. На этом фоне официальная риторика призывает общество адаптироваться к новым условиям функционирования инфраструктуры в условиях повышенных рисков.

В целом эти процессы описываются наблюдателями как дальнейшее усиление государственного контроля над информационным пространством и общественными институтами.

