ЕС начал вводить запрет на импорт российского СПГ, - Bloomberg
С субботы Евросоюз начал вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа на краткосрочной основе.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Издание отмечает, что поставки по долгосрочным контрактам могут продолжаться до конца года.
ЕС зависит от России примерно на 12% своих потребностей в газе, часть которого поступает по трубопроводам.
Запрет на спотовом рынке может привести к сокращению поставок российского СПГ на 2,8-3,5 млн тонн в год, согласно оценкам компаний Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd. Это около 3% от общего объема импорта СПГ блоком в прошлом году.
"Сокращение поставок происходит в то время, когда цена на базовый газ в регионе уже подскочила примерно на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. Европе нужно будет закупить больше топлива в ближайшие месяцы, чтобы пополнить истощенные запасы к следующей зиме", — говорится в материале.
В настоящее время у Европы достаточно газа, отчасти благодаря добровольному сокращению мирового спроса. Регион медленно начал сезон закачки газа в подземные хранилища, в то же время потребители в Азии, которые могут конкурировать за поставки, решили ограничить свое потребление в ответ на блокаду Ормузского пролива.
Чиновники ЕС неоднократно заявляли, что не стоит возвращаться к европейской зависимости от импорта российских энергоносителей, которая была существенно сокращена после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время они также последовательно призывали государства-члены сделать наполнение хранилищ приоритетом.
Если ситуация ухудшится, Европейская комиссия имеет полномочия объявить чрезвычайное положение и временно возобновить разрешение на покупку российского топлива на спотовом рынке, сказал аналитик по вопросам СПГ в компании Energy Aspects.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
