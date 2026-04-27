У Польщі викрили схему виготовлення фальшивих євро на €360 млн, частину планували збувати в Україні, - ABW

У Польщі правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення фальшивих євро, частину яких планували поширити на території України.

Масштаби схеми

За даними слідства, злочинна група могла виготовити підроблені банкноти на суму близько 360 мільйонів євро.

Фігуранти облаштували окреме приміщення, де встановили повноцінну виробничу лінію для друку купюр.

Під час обшуків вилучили близько 3 тонн спеціального паперу, голографічну фольгу та магнітні смуги для створення водяних знаків – цього вистачило б для виробництва великих обсягів фальшивих грошей.

Збут і перевірка підробок

Частину виготовлених купюр планували спрямувати в обіг, зокрема на території України.

Також правоохоронці виявили тестові зразки підроблених банкнот, які використовували для перевірки ефективності захисних елементів – наприклад, у банкоматах.

Діяльність групи

За даними слідства, учасники групи проходили спеціальні тренінги, де вивчали особливості захисту справжніх євро.

Під час обшуків у них також вилучили готівку в різних валютах, польські злоті, колекційні монети, а також зброю і боєприпаси.

Затримані та покарання

Правоохоронці затримали чотирьох осіб віком від 44 до 71 року.

Їм оголосили підозру в участі в організованій злочинній групі та підробці грошей.

Двом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці, ще двох відпустили під заставу із забороною виїзду з країни.

Фігурантам загрожує до 25 років позбавлення волі.

