В Польше разоблачили схему изготовления фальшивых евро на €360 млн, часть планировали сбывать в Украине, - ABW

В Польше стражи порядка разоблачили масштабную схему изготовления фальшивых евро, часть которых планировали распространить на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Масштабы схемы

По данным следствия, преступная группа могла изготовить поддельные банкноты на сумму около 360 миллионов евро.

Фигуранты обустроили отдельное здание, где установили полноценную производственную линию для печати купюр.

Во время обысков изъяли около 3 тонн специальной бумаги, голографическую фольгу и магнитные полосы для создания водяных знаков – этого хватило бы для больших объемов фальшивых денег.

Сбыт и проверка подделок

Часть изготовленных купюр планировали направить в обращение, в частности, на территории Украины.

Также правоохранители обнаружили тестовые образцы поддельных банкнот, которые использовались для проверки эффективности защитных элементов – например, в банкоматах.

Деятельность группы

По данным следствия, участники группы проходили специальные тренинги, где изучали особенности защиты настоящих евро.

Во время обысков у них также изъяли наличные деньги в различных валютах, польские злотые, коллекционные монеты, а также оружие и боеприпасы.

Задержанные и наказания

Правоохранители задержали четырех человек в возрасте от 44 до 71 года.

Им объявили подозрение в участии в организованной преступной группе и подделке денег.

Двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, еще двоих отпустили под залог с запретом выезда из страны.

Фигурантам грозит до 25 лет лишения свободы.

