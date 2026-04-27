Склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління РФ уразили Сили оборони, - Генштаб
Сили оборони України протягом 26 та у ніч на 27 квітня уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, уражено склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника у районі населеного пункту Селидове (окупована Донеччині).
"У Мелітополі (ТОТ Запорізької області) уражено реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Ступінь пошкоджень уточнюється.
Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.
Сили оборони атакували ремонтний підрозділ окупантів у районі населеного пункту Миколаївка Запорізької області.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
