Склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління РФ уразили Сили оборони, - Генштаб

ЗСУ завдали ударів по окупантах та ворожій техніці: подробиці

Сили оборони України протягом 26 та у ніч на 27 квітня уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, уражено склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника у районі населеного пункту Селидове (окупована Донеччині).

"У Мелітополі (ТОТ Запорізької області) уражено реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Ступінь пошкоджень уточнюється.

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони атакували ремонтний підрозділ окупантів у районі населеного пункту Миколаївка Запорізької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Артану" ліквідували у ближньому бою кількох росіян на Запорізькому напрямку: "Оцього я за#башив. Рацію забирай. І ножа - буде мій наградний". ВIДЕО

А на чому тут можна лайном один в одного покидатися? Тому і нікого. ЗСУ працюють, а не балакають.
27.04.2026 17:52 Відповісти
 
 