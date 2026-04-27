Склад боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и пункты управления РФ поразили Силы обороны, - Генштаб

В течение 26 апреля и в ночь на 27 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по складу боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и пунктам управления российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, поражен склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника в районе населенного пункта Селидово (оккупированная Донецкая область).

"В Мелитополе (ВОТ Запорожской области) поражена реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Степень повреждений уточняется.



Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Малиновки Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Силы обороны атаковали ремонтное подразделение оккупантов в районе населенного пункта Николаевка Запорожской области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

