Склад боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и пункты управления РФ поразили Силы обороны, - Генштаб
В течение 26 апреля и в ночь на 27 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по складу боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и пунктам управления российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, поражен склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника в районе населенного пункта Селидово (оккупированная Донецкая область).
"В Мелитополе (ВОТ Запорожской области) поражена реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Степень повреждений уточняется.
Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Малиновки Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Силы обороны атаковали ремонтное подразделение оккупантов в районе населенного пункта Николаевка Запорожской области.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
