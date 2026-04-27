Бойцы "Артана" ликвидировали в ближнем бою нескольких россиян на Запорожском направлении: "Этого я за#башил. Рацию забирай. И нож — будет мой наградной". ВИДЕО

В распоряжении Цензор.НЕТ появилась видеозапись, на которой бойцы спецподразделения ГУР МО "Артан" осматривают помещение сразу после завершения боевого столкновения с российскими оккупантами. Бой произошел на Запорожском направлении.

На кадрах запечатлено, как украинские спецназовцы проводят осмотр места боя и обыскивают тела уничтоженных захватчиков. Судя по диалогу воинов, им удалось уничтожить как минимум двух россиян в ближнем бою. Один из оккупантов был одет в камуфляж типа "мультикам" и пытался воспользоваться аптечкой перед смертью.

"Этого я за#башил. Этого я уже убил. Забирай, забирай рацию. Нож забери, это будет мой наградной. Карманы, штаны. А я видел, где был? А я тут сидел. Да пусть будет, бл#дь. П#дар в мультикаме. Видишь? Аптечку доставал себе. Все, все, у#баем. Все, ну его нах#й", — говорит один из бойцов на записи.

Смотрите также: Разведчики ГУР провели серию рейдов и зачистили позиции оккупантов на Запорожье

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Бойцы ССО уничтожают оккупанта в ближнем бою вблизи Покровска: "Вы кто такие?", — "Мы — ВСУ!"

27.04.2026 14:24
По-більше вам хлопці цього наградного!
27.04.2026 14:46
Отличная работа. Хороший рюский должен быть мёртвым и ножик ему не к чему...
27.04.2026 14:29
27.04.2026 14:24
Дуже цікаве відео, на ньому окупант чомусь лежить точно в такому ж екіпіруванні як і наші воїни. Це має викликати питання куди діється Західна допомога після того, як перетинає Український кордон. За забарвленням дуже сильно схоже на британський паттерн.
27.04.2026 14:29
Ходим по ми,що підари в мультікамі. А снаряга яка в них повинна бути? Кольчуга і спис? Забудьте за чмонь.
27.04.2026 14:45
Та нічого тут дивного... Їх "Ратнік" - "гімно з гімна"... Суцільна синтетика, у якій, взимку холодно, а влітку - жарко. А ще вона горить і плавиться, при контакті з вогнем... От вони й стараються, за нагоди, перевдягаться у трофейну форму ... Почалося все, ще з АТО - коли вони з наших убитих та полонених, черевики знімали... Знайомий "снайперував" - так казав, що , коли бачив групу, то бив , спочатку, командира, потім - кулеметника. А потім "відстрілював" отаких мародерів, у нашій взуванці та одягу...
А одяг може потрапить, їм у руки, і при нашому відступі - коли їм у руки потрапить бліндаж, чи якийсь польовий склад... Це війна...
27.04.2026 14:55
Русня купує давно мультикам і якісне спорядження по всьому світу через інтернет магазини, хоча це для них дуже дорого виходить.
27.04.2026 17:31
Ну, у них, подібне - не масове явище... "Ідейні", та "любителі воєнного екстріму", давно кінчилися - а "бидло", на подібне, гроші витрачать, не стане, краще проп'ють, чи на "ширку" витратять...
27.04.2026 17:36
В 2022р високу шишку взяли в полон. Він був у шкарпетках ЗСУ. В Херсонській обл, оркам цілий склад військового одягу дістався.
27.04.2026 17:41
27.04.2026 14:29
27.04.2026 14:46
Рік тому до мене на позицію забрали два під%ра. Заблукали. Ми сиділи в погребі, вони закидували нас гранатами. Врятували наші "пілоти" і те, що обидва були новобранцями, мабуть, перший вихід. Обидва в новенькому мультику і класних тапках.
27.04.2026 21:10
 
 