Бойцы "Артана" ликвидировали в ближнем бою нескольких россиян на Запорожском направлении: "Этого я за#башил. Рацию забирай. И нож — будет мой наградной". ВИДЕО
В распоряжении Цензор.НЕТ появилась видеозапись, на которой бойцы спецподразделения ГУР МО "Артан" осматривают помещение сразу после завершения боевого столкновения с российскими оккупантами. Бой произошел на Запорожском направлении.
На кадрах запечатлено, как украинские спецназовцы проводят осмотр места боя и обыскивают тела уничтоженных захватчиков. Судя по диалогу воинов, им удалось уничтожить как минимум двух россиян в ближнем бою. Один из оккупантов был одет в камуфляж типа "мультикам" и пытался воспользоваться аптечкой перед смертью.
"Этого я за#башил. Этого я уже убил. Забирай, забирай рацию. Нож забери, это будет мой наградной. Карманы, штаны. А я видел, где был? А я тут сидел. Да пусть будет, бл#дь. П#дар в мультикаме. Видишь? Аптечку доставал себе. Все, все, у#баем. Все, ну его нах#й", — говорит один из бойцов на записи.
Внимание! Ненормативная лексика!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А одяг може потрапить, їм у руки, і при нашому відступі - коли їм у руки потрапить бліндаж, чи якийсь польовий склад... Це війна...