Усик встретился с Трампом в Овальном кабинете
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую фотографию опубликовала специальная помощница Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин.
На опубликованном фото Усик и Трамп позируют во время встречи в официальной резиденции президента США.
Однако другие детали встречи неизвестны.
Перед этим Усик побывал в Пентагоне
Накануне украинский спортсмен также поделился фотографиями со своего визита в Пентагон. Детали встреч и цель пребывания Усика в Вашингтоне официально не раскрывались.
Последний бой украинца
Свой предыдущий поединок Александр Усик провел в мае. Украинец одержал победу техническим нокаутом, в очередной раз подтвердив статус одного из сильнейших боксеров современности.
На данный момент Усик остается действующим чемпионом мира в супертяжелом весе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зате приємно знати що США вважають українців трохи тупішими за Вусика. Зелю оброали, значить можуть і його полюбити в кріслі президента.
Коли сн доб'ється того,для чого був створений,скаже відверто: спасибі лохи,що мене підтримували,але я не зрадник,я громадянин рф, який виконував завдання свого уряду.
...
Наші руські (українські) князі ярлики від ханів не отримували.
Може йому героєм України краще стати ?
Це нова фігурка від багатіїв
Усик прийде - порядок наведе!