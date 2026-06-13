РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9138 посетителей онлайн
Новости
8 320 73

Усик встретился с Трампом в Овальном кабинете

трамп,усик

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую фотографию опубликовала специальная помощница Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На опубликованном фото Усик и Трамп позируют во время встречи в официальной резиденции президента США.

Однако другие детали встречи неизвестны.

Перед этим Усик побывал в Пентагоне

Накануне украинский спортсмен также поделился фотографиями со своего визита в Пентагон. Детали встреч и цель пребывания Усика в Вашингтоне официально не раскрывались.

Последний бой украинца

Свой предыдущий поединок Александр Усик провел в мае. Украинец одержал победу техническим нокаутом, в очередной раз подтвердив статус одного из сильнейших боксеров современности.

На данный момент Усик остается действующим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные на бою Усика у пирамид: ПриватБанк и USYK Foundation организовали для защитников поездку в Египет

Автор: 

Усик Александр (91) Трамп Дональд (8195)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Зустрілися двоє "пустоголових"... У одного мізків немає, бо від старості "прокисли", а другому їх, ще в молодості, "відбили"...
показать весь комментарий
13.06.2026 07:36 Ответить
+12
Хук з лівої не завадив би щоб Трамп прийшов до тями...
показать весь комментарий
13.06.2026 07:30 Ответить
+12
Заради президенських амбіцій і 1 млн доларів заплатив, щоб з рижим мудаком сфоткатися. Краще б на дрони пожертвував.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайош Усіка в прізідєнти!
показать весь комментарий
13.06.2026 07:30 Ответить
Відбитий ватнік трохи краще за зрадника.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:39 Ответить
Бубочка не зрадник. Він чесно попереджав, як він буде діяти (зійтись посередині, наприклад).
показать весь комментарий
13.06.2026 07:57 Ответить
Абсолютно тупий. Може там колись і був зародок розуму, але він давно вибитий на рингу і відбитий сатанинським патріархатом.
Зате приємно знати що США вважають українців трохи тупішими за Вусика. Зелю оброали, значить можуть і його полюбити в кріслі президента.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:13 Ответить
Що ти можеш, дебілка?
показать весь комментарий
13.06.2026 09:39 Ответить
Продемонструвати твій інтелехт. Трохи менший за Вусиковий.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:54 Ответить
Тупити, більше ні на що не здатна.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:55 Ответить
Якщо громадянин рф,то не зрадник,а такі повідомлення вже були.
Коли сн доб'ється того,для чого був створений,скаже відверто: спасибі лохи,що мене підтримували,але я не зрадник,я громадянин рф, який виконував завдання свого уряду.
показать весь комментарий
13.06.2026 10:00 Ответить
Жарти жартами, а таке враження що Усика для цього і прокачують, тому і возять то до Пентагону, то в кабінет діда.
показать весь комментарий
13.06.2026 08:23 Ответить
скільки моцьковских сук набігло........в конуру,мляді
показать весь комментарий
13.06.2026 09:54 Ответить
Хук з лівої не завадив би щоб Трамп прийшов до тями...
показать весь комментарий
13.06.2026 07:30 Ответить
Не допоможе. Вже нічого не допоможе. Тільки могила.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:37 Ответить
Трампон невиліковний! Жоден хук чи аперкот його не повернуть у дійсність!
показать весь комментарий
13.06.2026 08:22 Ответить
і аперкот з правої.

...
показать весь комментарий
13.06.2026 09:20 Ответить
сподіваюсь Усик натовк рудому пику
показать весь комментарий
13.06.2026 07:31 Ответить
він просив ярлик на правління
показать весь комментарий
13.06.2026 07:53 Ответить
Досвід Обрана з ярликом нічому не навчив?
показать весь комментарий
13.06.2026 09:08 Ответить
розумні вчаться на чужих помилках
показать весь комментарий
13.06.2026 09:10 Ответить
Якщо на параші то треба за ярликом їхати в Пекін.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:16 Ответить
а він на параші вирішив царювати?
показать весь комментарий
13.06.2026 09:25 Ответить
Якщо мова йде про ярлик то це параша. Монгольські хани давали ярлик на правління князям на параші.
Наші руські (українські) князі ярлики від ханів не отримували.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:47 Ответить
Поцілунками хіба що.
показать весь комментарий
13.06.2026 08:21 Ответить
навпаки ... лизнув дупу
показать весь комментарий
13.06.2026 08:55 Ответить
Усяк, мабуть, розтлумачував трампу чий Крим ....
показать весь комментарий
13.06.2026 07:34 Ответить
Ха-ха-ха...
показать весь комментарий
13.06.2026 07:40 Ответить
Зустрілися двоє "пустоголових"... У одного мізків немає, бо від старості "прокисли", а другому їх, ще в молодості, "відбили"...
показать весь комментарий
13.06.2026 07:36 Ответить
А тепер "розшифруй" свої "аббревіатури"... Бо крім тебе, їх ніхто не знає... І поясни, в чому я не правий... І чому...
показать весь комментарий
13.06.2026 07:47 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2026 09:50 Ответить
Заради президенських амбіцій і 1 млн доларів заплатив, щоб з рижим мудаком сфоткатися. Краще б на дрони пожертвував.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:43 Ответить
пожертвував кому? він якраз в курсі схем з волонтерськими дронами.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:55 Ответить
Сам би наняв людей для купівлі дронів.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:58 Ответить
це ж треба думати, щось робити, нє, це поганий варіант.
показать весь комментарий
13.06.2026 08:01 Ответить
Для нього не такі вже й великі витрати. За останній бій з Верховеном він заробив 40 мільйонів доларів. Ще близько 7 мільйонів доларів йому заплатять стрімінгові платформи за платні трансляції.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:58 Ответить
Де ви вичитали про амбіції?
показать весь комментарий
13.06.2026 09:35 Ответить
Донт пуш зе хорсес, Доні )))
показать весь комментарий
13.06.2026 07:47 Ответить
Дивно, а чого це він у костюмі? Міг би як "лідер"...
показать весь комментарий
13.06.2026 07:54 Ответить
А взуття яке, напевне на тренування зібрався.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:59 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2026 07:54 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2026 07:54 Ответить
Зустріч безмоглого (в силу професії) з висохлими мозгами (в силу вікового маразму). Результат цілком прогнозований.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:54 Ответить
Пояс віддав - інакше незачот
показать весь комментарий
13.06.2026 07:57 Ответить
і шо?
показать весь комментарий
13.06.2026 08:08 Ответить
Якщо він представляв Зелю, то норм. А якщо його послав патріарх Гундяєв, то не дуже. У нас традиційно ФСБ працює з боксерами по лінії РПЦ. Останню кришує той же Зеленський, потужно надуривши з забороною РПЦ, залишивщи УПЦ МП.
показать весь комментарий
13.06.2026 08:15 Ответить
такі да ,Усік хоче бути президентом , і в кремлі і в Білому дурдомі і у 🤡 , теж цього хочуть , у кожного свої мрії ...то хай би і ставав президентом срасіймького лаптестану ...
показать весь комментарий
13.06.2026 08:43 Ответить
Все, може не повертатись до України, тепер синочкамамиримми заревнує до неможу...
показать весь комментарий
13.06.2026 08:45 Ответить
Кого тільки не "підсовують" нам в президенти. То чергового клоуна, -притулу, то зрадника піарщика-- абристовуча, то піращика, брехуна --буданова. то спортсменів, сержантів-військових А тоді хочуть жити поєвропейські. Схаменіться !!!!!. ви вже вибирали,дважди зека, квартал 95, ідеолога кпрс Наступаємо на чергові граблі. тупість---невилікуване,але ж є ще пастух,який пасе баранів,то хоч пастуха виберіть чесного і порядного.
показать весь комментарий
13.06.2026 08:47 Ответить
Усик міг вийти з цього кабінету один Героєм США!
показать весь комментарий
13.06.2026 08:48 Ответить
Брєд. Ви абсолютно не розумієтесь на ситуації у штатах. Тому вам здається все дивним
Може йому героєм України краще стати ?
показать весь комментарий
13.06.2026 09:16 Ответить
Якщо в тебе проблеми з гумором - то це твої проблеми. Не пались "бред" українською - маячня, нісенітниця.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:47 Ответить
Ще не насміявся ? Смєшлівий
показать весь комментарий
13.06.2026 09:52 Ответить
З кацапами не спілкуюсь - згасни.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:54 Ответить
Ти ніби використовуєш українські слова, але пишеш як кацап.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:58 Ответить
Майбутній президент. Нехай налагоджує зв'язки та набирається досвіду. Донт пуш зе хорсес.
показать весь комментарий
13.06.2026 08:51 Ответить
Вчу , вчу все одно не розуміють
Це нова фігурка від багатіїв
показать весь комментарий
13.06.2026 08:59 Ответить
За этого хоть не стыдно,может предоставляться украинцем и не позорить страну,в отличие от майского шашлычника и его верного ларечника.
показать весь комментарий
13.06.2026 08:56 Ответить
Клановий олігархат готує нам нову аплікацію???
показать весь комментарий
13.06.2026 08:57 Ответить
На Заході дурних вже нема ,все шо близько до трампа ,це від кремля ,тому довіри до Усика не буде , ЄС вже порозумнішали ...
показать весь комментарий
13.06.2026 08:58 Ответить
Може він громадянства просив, а ви до нього без діла причепились 😄
показать весь комментарий
13.06.2026 09:19 Ответить
А може Усик став членом Ради миру, яку створив Трамп. Даєш $ 1 млрд і довічний член.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:37 Ответить
Якого біса тут почали про Усика, як кандидата в при3, 14зденти патякати? Одні дебіли кругом.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:34 Ответить
Має право. Чим він гірший за інших?
Усик прийде - порядок наведе!
показать весь комментарий
13.06.2026 09:36 Ответить
как дела у мирового правительства? Земляне смогут прокормить 1% этого жлобья?
показать весь комментарий
13.06.2026 09:34 Ответить
Зробимо їх з Усиком разом!
показать весь комментарий
13.06.2026 09:35 Ответить
наш умний нарід може ще Абристовича вибрати чи Притулу
показать весь комментарий
13.06.2026 09:36 Ответить
Читаєш коментарів які буквально які буквально захлебуються в власній жовчі і розуміешь що анекдот про те чому в пеклі коло котла з українцями нема охоронців був таки правдивий.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:44 Ответить
Робота у них така на усіх гавкати, окрім одного...
показать весь комментарий
13.06.2026 09:58 Ответить
Перед тим,в Овальному, побував боксер Найвеличніший. Відео бою навіть публікували його прихильники на нц.
показать весь комментарий
13.06.2026 10:03 Ответить
 
 