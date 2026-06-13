Усик встретился с Трампом в Овальном кабинете

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую фотографию опубликовала специальная помощница Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин.

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На опубликованном фото Усик и Трамп позируют во время встречи в официальной резиденции президента США.

Однако другие детали встречи неизвестны.

Перед этим Усик побывал в Пентагоне

Накануне украинский спортсмен также поделился фотографиями со своего визита в Пентагон. Детали встреч и цель пребывания Усика в Вашингтоне официально не раскрывались.

Последний бой украинца

Свой предыдущий поединок Александр Усик провел в мае. Украинец одержал победу техническим нокаутом, в очередной раз подтвердив статус одного из сильнейших боксеров современности.

На данный момент Усик остается действующим чемпионом мира в супертяжелом весе.

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