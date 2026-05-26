Военные на бою Усика у пирамид: ПриватБанк и USYK Foundation организовали поездку для защитников в Египет

Усик встретился с украинскими защитниками после боя в Египте

Сорок украинских военнослужащих стали гостями одного из самых ожидаемых спортивных поединков года — боя Александра Усика против Рика Верховена в Египте. Поездку для защитников организовали "ПриватБанк" совместно с USYK Foundation в рамках благотворительной инициативы по поддержке военных, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские воины не только вживую увидели бой украинского чемпиона на легендарной арене возле пирамид Гизы, но и получили возможность на несколько дней сменить фронтовую реальность на атмосферу отдыха, новых впечатлений и общения.

Помимо посещения самого поединка, для участников подготовили насыщенную культурную программу. Военные побывали в Grand Egyptian Museum, ознакомились с историческим наследием Египта и посетили знаковые туристические локации страны.

Особым событием стала закрытая встреча с Александром Усиком после боя. 24 мая военные имели возможность лично пообщаться со спортсменом, задать вопросы, получить автографы и памятные сувениры. По словам участников, беседа прошла в теплой и искренней атмосфере, как встреча единомышленников, которых объединяет любовь к Украине и вера в ее будущее.

В ПриватБанке отмечают, что такие инициативы являются не просто благодарностью защитникам, а важной частью их психологической поддержки и восстановления. "Наши военные ежедневно защищают страну, рискуя собственной жизнью. Поэтому возможность хотя бы на несколько дней отвлечься от войны, получить новые эмоции и почувствовать поддержку общества чрезвычайно важна. Мы благодарны каждому защитнику и продолжим поддерживать тех, кто защищает Украину", — отметил член правления банка Дмитрий Мусиенко.

Все клиенты банка также могут присоединиться к инициативе и поддержать благотворительный сбор "Нация сильных", который реализует USYK Foundation. Его цель — развитие украинского бокса среди детей и молодежи, а также поддержка будущего поколения украинских спортсменов. Присоединиться к сбору можно через специальный конверт на сайте фонда 

Топ комментарии
Та ти шо... Їх з Малої Токмачки вивезли провітритися?
Схоже у нас квартальні прапагандони пакруче Соловйова і Симонянші...По цинізму!
26.05.2026 16:54 Ответить
"Говорят купленный судья засудил голландца"

да, так засудил, что верховен на карачки стал
26.05.2026 16:59 Ответить
Та ясно! Усі кацапи вболівали за голландця.
26.05.2026 17:07 Ответить
Так Усик же на Миротворці, як сепаратюга
26.05.2026 16:46 Ответить
Так він робить більше для України, ніж ти.
26.05.2026 17:01 Ответить
тільки на Миротворці Ломаченко і Усик, а не я
26.05.2026 17:33 Ответить
Та ти шо... Їх з Малої Токмачки вивезли провітритися?
Схоже у нас квартальні прапагандони пакруче Соловйова і Симонянші...По цинізму!
26.05.2026 16:54 Ответить
Говорят купленный судья засудил голландца.
26.05.2026 16:57 Ответить
"Говорят купленный судья засудил голландца"

да, так засудил, что верховен на карачки стал
26.05.2026 16:59 Ответить
Не знаю, пишут про странную остановку боя.
26.05.2026 17:11 Ответить
"Говорят", "пішут"... А ти що, міл чєловєк, сам від себе скажеш?
26.05.2026 17:26 Ответить
Не смотрел, не могу судить.
26.05.2026 17:28 Ответить
"пишут про странную остановку боя"

верховен после нокдауна поплыл - рефери остановил. когда те, кто пишет, побудут на месте верховена, тогда и почитаем
26.05.2026 17:30 Ответить
А ти, що, гроші давав?
26.05.2026 17:02 Ответить
Та ясно! Усі кацапи вболівали за голландця.
26.05.2026 17:07 Ответить
Може там були ті з 14 бригади, яких голодом морили 8 місяців на передку? цікаво де вони? Або там були ветерани, які втратили кінцівки у боях?
26.05.2026 17:19 Ответить
та ні, на фото ж все видно
26.05.2026 17:56 Ответить
 
 