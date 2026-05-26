Военные на бою Усика у пирамид: ПриватБанк и USYK Foundation организовали поездку для защитников в Египет

Новости компаний

Сорок украинских военнослужащих стали гостями одного из самых ожидаемых спортивных поединков года — боя Александра Усика против Рика Верховена в Египте. Поездку для защитников организовали "ПриватБанк" совместно с USYK Foundation в рамках благотворительной инициативы по поддержке военных, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украинские воины не только вживую увидели бой украинского чемпиона на легендарной арене возле пирамид Гизы, но и получили возможность на несколько дней сменить фронтовую реальность на атмосферу отдыха, новых впечатлений и общения.

Помимо посещения самого поединка, для участников подготовили насыщенную культурную программу. Военные побывали в Grand Egyptian Museum, ознакомились с историческим наследием Египта и посетили знаковые туристические локации страны.

Читайте: Усик после победы вспомнил о массированной атаке РФ на Украину: "Моя семья в укрытии"

Особым событием стала закрытая встреча с Александром Усиком после боя. 24 мая военные имели возможность лично пообщаться со спортсменом, задать вопросы, получить автографы и памятные сувениры. По словам участников, беседа прошла в теплой и искренней атмосфере, как встреча единомышленников, которых объединяет любовь к Украине и вера в ее будущее.

В ПриватБанке отмечают, что такие инициативы являются не просто благодарностью защитникам, а важной частью их психологической поддержки и восстановления. "Наши военные ежедневно защищают страну, рискуя собственной жизнью. Поэтому возможность хотя бы на несколько дней отвлечься от войны, получить новые эмоции и почувствовать поддержку общества чрезвычайно важна. Мы благодарны каждому защитнику и продолжим поддерживать тех, кто защищает Украину", — отметил член правления банка Дмитрий Мусиенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усик победил Верховена: отправил в нокдаун в 11-м раунде. ВИДЕО (обновлено)

Все клиенты банка также могут присоединиться к инициативе и поддержать благотворительный сбор "Нация сильных", который реализует USYK Foundation. Его цель — развитие украинского бокса среди детей и молодежи, а также поддержка будущего поколения украинских спортсменов. Присоединиться к сбору можно через специальный конверт на сайте фонда