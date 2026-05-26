Военные на бою Усика у пирамид: ПриватБанк и USYK Foundation организовали поездку для защитников в Египет
Новости компаний
Сорок украинских военнослужащих стали гостями одного из самых ожидаемых спортивных поединков года — боя Александра Усика против Рика Верховена в Египте. Поездку для защитников организовали "ПриватБанк" совместно с USYK Foundation в рамках благотворительной инициативы по поддержке военных, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинские воины не только вживую увидели бой украинского чемпиона на легендарной арене возле пирамид Гизы, но и получили возможность на несколько дней сменить фронтовую реальность на атмосферу отдыха, новых впечатлений и общения.
Помимо посещения самого поединка, для участников подготовили насыщенную культурную программу. Военные побывали в Grand Egyptian Museum, ознакомились с историческим наследием Египта и посетили знаковые туристические локации страны.
Особым событием стала закрытая встреча с Александром Усиком после боя. 24 мая военные имели возможность лично пообщаться со спортсменом, задать вопросы, получить автографы и памятные сувениры. По словам участников, беседа прошла в теплой и искренней атмосфере, как встреча единомышленников, которых объединяет любовь к Украине и вера в ее будущее.
В ПриватБанке отмечают, что такие инициативы являются не просто благодарностью защитникам, а важной частью их психологической поддержки и восстановления. "Наши военные ежедневно защищают страну, рискуя собственной жизнью. Поэтому возможность хотя бы на несколько дней отвлечься от войны, получить новые эмоции и почувствовать поддержку общества чрезвычайно важна. Мы благодарны каждому защитнику и продолжим поддерживать тех, кто защищает Украину", — отметил член правления банка Дмитрий Мусиенко.
Все клиенты банка также могут присоединиться к инициативе и поддержать благотворительный сбор "Нация сильных", который реализует USYK Foundation. Его цель — развитие украинского бокса среди детей и молодежи, а также поддержка будущего поколения украинских спортсменов. Присоединиться к сбору можно через специальный конверт на сайте фонда
Схоже у нас квартальні прапагандони пакруче Соловйова і Симонянші...По цинізму!
да, так засудил, что верховен на карачки стал
верховен после нокдауна поплыл - рефери остановил. когда те, кто пишет, побудут на месте верховена, тогда и почитаем