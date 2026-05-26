Військові на бою Усика біля пірамід: ПриватБанк та USYK Foundation організували для захисників поїздку до Єгипту

Сорок українських військових стали гостями одного з найочікуваніших спортивних поєдинків року - бою Олександр Усика проти Ріка Верховена у Єгипті. Поїздку для захисників організували ПриватБанк спільно з USYK Foundation у межах благодійної ініціативи підтримки військових, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські воїни не лише наживо побачили бій українського чемпіона на легендарній арені поблизу пірамід Гізи, а й отримали можливість на кілька днів змінити фронтову реальність на атмосферу відпочинку, нових вражень та спілкування.

Окрім відвідування самого поєдинку, для учасників підготували насичену культурну програму. Військові побували у Grand Egyptian Museum, ознайомилися з історичною спадщиною Єгипту та відвідали знакові туристичні локації країни.

Особливою подією стала закрита зустріч з Олександром Усиком після бою. 24 травня військові мали змогу особисто поспілкуватися зі спортсменом, поставити запитання, отримати автографи та пам’ятні сувеніри. За словами учасників, розмова пройшла у теплій та щирій атмосфері, як зустріч однодумців, яких об'єднує любов до України та віра в її майбутнє.

У ПриватБанку наголошують, що такі ініціативи є не просто подякою захисникам, а важливою частиною їхньої психологічної підтримки та відновлення. "Наші військові щодня боронять країну, ризикуючи власним життям. Тому можливість хоча б на кілька днів відволіктися від війни, отримати нові емоції та відчути підтримку суспільства є надзвичайно важливою. Ми вдячні кожному захиснику та продовжимо підтримувати тих, хто захищає Україну", - зазначив член правління банку Дмитро Мусієнко.

Всі клієнти банку можуть також приєднатися до ініціативи та підтримати благодійний збір "Нація сильних", який реалізує USYK Foundation. Його мета - розвиток українського боксу серед дітей та молоді, а також підтримка майбутнього покоління українських спортсменів. Долучитися до збору можна через спеціальний конверт на сайті фонду