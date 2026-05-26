Військові на бою Усика біля пірамід: ПриватБанк та USYK Foundation організували для захисників поїздку до Єгипту
Сорок українських військових стали гостями одного з найочікуваніших спортивних поєдинків року - бою Олександр Усика проти Ріка Верховена у Єгипті. Поїздку для захисників організували ПриватБанк спільно з USYK Foundation у межах благодійної ініціативи підтримки військових, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українські воїни не лише наживо побачили бій українського чемпіона на легендарній арені поблизу пірамід Гізи, а й отримали можливість на кілька днів змінити фронтову реальність на атмосферу відпочинку, нових вражень та спілкування.
Окрім відвідування самого поєдинку, для учасників підготували насичену культурну програму. Військові побували у Grand Egyptian Museum, ознайомилися з історичною спадщиною Єгипту та відвідали знакові туристичні локації країни.
Особливою подією стала закрита зустріч з Олександром Усиком після бою. 24 травня військові мали змогу особисто поспілкуватися зі спортсменом, поставити запитання, отримати автографи та пам’ятні сувеніри. За словами учасників, розмова пройшла у теплій та щирій атмосфері, як зустріч однодумців, яких об'єднує любов до України та віра в її майбутнє.
У ПриватБанку наголошують, що такі ініціативи є не просто подякою захисникам, а важливою частиною їхньої психологічної підтримки та відновлення. "Наші військові щодня боронять країну, ризикуючи власним життям. Тому можливість хоча б на кілька днів відволіктися від війни, отримати нові емоції та відчути підтримку суспільства є надзвичайно важливою. Ми вдячні кожному захиснику та продовжимо підтримувати тих, хто захищає Україну", - зазначив член правління банку Дмитро Мусієнко.
Всі клієнти банку можуть також приєднатися до ініціативи та підтримати благодійний збір "Нація сильних", який реалізує USYK Foundation. Його мета - розвиток українського боксу серед дітей та молоді, а також підтримка майбутнього покоління українських спортсменів. Долучитися до збору можна через спеціальний конверт на сайті фонду
Усик - чемпіон !
ЗСУ - чемпіон !
Військові на фото - красавці !
кожен другий може виступати в супертяжі
.
Схоже у нас квартальні прапагандони пакруче Соловйова і Симонянші...По цинізму!
да, так засудил, что верховен на карачки стал
верховен после нокдауна поплыл - рефери остановил. когда те, кто пишет, побудут на месте верховена, тогда и почитаем