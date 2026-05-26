Військові на бою Усика біля пірамід: ПриватБанк та USYK Foundation організували для захисників поїздку до Єгипту

Усик зустрівся з українськими захисниками після бою у Єгипті

Сорок українських військових стали гостями одного з найочікуваніших спортивних поєдинків року - бою Олександр Усика проти Ріка Верховена у Єгипті. Поїздку для захисників організували ПриватБанк спільно з USYK Foundation у межах благодійної ініціативи підтримки військових, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські воїни не лише наживо побачили бій українського чемпіона на легендарній арені поблизу пірамід Гізи, а й отримали можливість на кілька днів змінити фронтову реальність на атмосферу відпочинку, нових вражень та спілкування.

Окрім відвідування самого поєдинку, для учасників підготували насичену культурну програму. Військові побували у Grand Egyptian Museum, ознайомилися з історичною спадщиною Єгипту та відвідали знакові туристичні локації країни.

Особливою подією стала закрита зустріч з Олександром Усиком після бою. 24 травня військові мали змогу особисто поспілкуватися зі спортсменом, поставити запитання, отримати автографи та пам’ятні сувеніри. За словами учасників, розмова пройшла у теплій та щирій атмосфері, як зустріч однодумців, яких об'єднує любов до України та віра в її майбутнє.

У ПриватБанку наголошують, що такі ініціативи є не просто подякою захисникам, а важливою частиною їхньої психологічної підтримки та відновлення. "Наші військові щодня боронять країну, ризикуючи власним життям. Тому можливість хоча б на кілька днів відволіктися від війни, отримати нові емоції та відчути підтримку суспільства є надзвичайно важливою. Ми вдячні кожному захиснику та продовжимо підтримувати тих, хто захищає Україну", - зазначив член правління банку Дмитро Мусієнко.

Всі клієнти банку можуть також приєднатися до ініціативи та підтримати благодійний збір "Нація сильних", який реалізує USYK Foundation. Його мета - розвиток українського боксу серед дітей та молоді, а також підтримка майбутнього покоління українських спортсменів. Долучитися до збору можна через спеціальний конверт на сайті фонду 

Та ти шо... Їх з Малої Токмачки вивезли провітритися?
Схоже у нас квартальні прапагандони пакруче Соловйова і Симонянші...По цинізму!
26.05.2026 16:54 Відповісти
"Говорят купленный судья засудил голландца"

да, так засудил, что верховен на карачки стал
26.05.2026 16:59 Відповісти
Та ясно! Усі кацапи вболівали за голландця.
26.05.2026 17:07 Відповісти
Так Усик же на Миротворці, як сепаратюга
26.05.2026 16:46 Відповісти
Так він робить більше для України, ніж ти.
26.05.2026 17:01 Відповісти
тільки на Миротворці Ломаченко і Усик, а не я
26.05.2026 17:33 Відповісти
Кличко - чемпіон !
Усик - чемпіон !

ЗСУ - чемпіон !

Військові на фото - красавці !
кожен другий може виступати в супертяжі

26.05.2026 18:23 Відповісти
26.05.2026 16:54 Відповісти
26.05.2026 16:59 Відповісти
Не знаю, пишут про странную остановку боя.
26.05.2026 17:11 Відповісти
"Говорят", "пішут"... А ти що, міл чєловєк, сам від себе скажеш?
26.05.2026 17:26 Відповісти
Не смотрел, не могу судить.
26.05.2026 17:28 Відповісти
"пишут про странную остановку боя"

верховен после нокдауна поплыл - рефери остановил. когда те, кто пишет, побудут на месте верховена, тогда и почитаем
26.05.2026 17:30 Відповісти
А ти, що, гроші давав?
26.05.2026 17:02 Відповісти
Може там були ті з 14 бригади, яких голодом морили 8 місяців на передку? цікаво де вони? Або там були ветерани, які втратили кінцівки у боях?
26.05.2026 17:19 Відповісти
та ні, на фото ж все видно
26.05.2026 17:56 Відповісти
 
 