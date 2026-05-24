Усик після перемоги згадав масовану атаку РФ на Україну: Моя сім’я в укритті
Олександр Усик після перемоги виступив із промовою, у якій говорив про атаку РФ на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sportarena_com.
"Для мене це дуже важливо, але я знаю, що зараз в Україні - моя країна - летять бомби, мої люди зараз сидять в укриттях. Моя сім’я, моя донька - вони в укритті. Вона надіслала мені повідомлення: "Тату, я тебе люблю. Ти переміг. Мені страшно". Я сказав: "О Боже мій…", - зазначив Усик після перемоги.
Як повідомлялося, Усик переміг Верховена: відправив в нокдаун на 11-му раунді.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
І це уже навіть після окупації його рідного Криму
2. Гонг от нокдауна/нокаута не спасает.
А вообще религия - это опиум для народа.
Вера, религия и церковь - это три разные вещи.