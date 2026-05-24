Усик після перемоги згадав масовану атаку РФ на Україну: Моя сім’я в укритті

Олександр Усик після перемоги виступив із промовою, у якій говорив про атаку РФ на Україну.

"Для мене це дуже важливо, але я знаю, що зараз в Україні - моя країна - летять бомби, мої люди зараз сидять в укриттях. Моя сім’я, моя донька - вони в укритті. Вона надіслала мені повідомлення: "Тату, я тебе люблю. Ти переміг. Мені страшно". Я сказав: "О Боже мій…", - зазначив Усик після перемоги.

Як повідомлялося, Усик переміг Верховена: відправив в нокдаун на 11-му раунді.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

ДИвно це чути від людини яка РОКАМИ продвигала матру про "единийнарод"

І це уже навіть після окупації його рідного Криму
24.05.2026 10:16 Відповісти
можна подумати ти не помилявся
24.05.2026 10:22 Відповісти
Щось https://kavun.city/articles/360534/boksuvav-u-rosijskih-pravoslavnih-shortah- занадто багато помилявся.
24.05.2026 11:01 Відповісти
Це не помилка.Він і зараз в московський патріархат ходить.
24.05.2026 11:04 Відповісти
"кто нє бил глуп- тот нє бил молод". Люди дорослішають з часом
24.05.2026 10:22 Відповісти
Но усик так и неспромигся хотя бы московских попов сменить на киевских ... для своей души... с часом
24.05.2026 10:51 Відповісти
Как писал классик, мудак с возрастом не становится мудрецом - он просто становится старым мудаком
24.05.2026 10:57 Відповісти
якщо довго і сильно бити по макітрі, то кокошнік злітає гарантовано.
24.05.2026 10:29 Відповісти
Неймовірний вислів
24.05.2026 10:32 Відповісти
Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
24.05.2026 11:15 Відповісти
Ты уверен что он у него слетел?
24.05.2026 10:52 Відповісти
звісно впевнений, бо сила удару у супертяжкій категорії досягає до 500 кілограмів, але слід від кокошника залишається на все життя.
24.05.2026 11:09 Відповісти
Суперник говорив,що буде подавати апеляцію,буцімто,рішення судді спірне-він не падав,а до кінця раунду залишались лічені секунди.
24.05.2026 10:28 Відповісти
1. В спорте апелляция срабатывает разве что в случае допинга в пробах.
2. Гонг от нокдауна/нокаута не спасает.
24.05.2026 10:33 Відповісти
Кікбоксер відійшов від пі₴дюліни і "увімкнув героя". Верховен перестав чинити опір. А коли суддя бачить що боксер неадекватний то зупиняє бій. Падати не обов'язково.
24.05.2026 11:05 Відповісти
Після сьогоднішнього обстрілу московської церкви не повинно бути в Україні.
24.05.2026 10:30 Відповісти
Её не должно было быть с 1991-го. Ну в крайнем случае с 2014-го.
А вообще религия - это опиум для народа.
Вера, религия и церковь - это три разные вещи.
24.05.2026 10:35 Відповісти
Такий самий опіум як і патріотизм.
24.05.2026 10:50 Відповісти
Патриотизм - последнее прибежище негодяев (с) Английский писатель XVIII века Сэмюэл Джонсон
24.05.2026 11:27 Відповісти
Там мова про імперський «патріотизм», приблизно як в кацапії.
24.05.2026 12:25 Відповісти
Готовий претенднт з відбитими мозгами на заміну обкуреному ішаку.
24.05.2026 10:58 Відповісти
дружина ж з ним була, а діти одні в "укритті"? Звісно, вірю усьому, що ******* розповідати бидло-казкарі, але чи не забагато різних казок останніми роками?
24.05.2026 12:10 Відповісти
 
 