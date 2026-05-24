Усик после победы вспомнил о массированной атаке РФ на Украину: Моя семья в укрытии

Александр Усик после победы выступил с речью, в которой говорил о нападении РФ на Украину.

"Для меня это очень важно, но я знаю, что сейчас в Украине — моей стране — летят бомбы, мои люди сейчас сидят в укрытиях. Моя семья, моя дочь — они в укрытии. Она прислала мне сообщение: "Папа, я тебя люблю. Ты победил. Мне страшно". Я сказал: "О Боже мой…", — отметил Усик после победы.

Как сообщалось, Усик победил Верховена: отправил в нокдаун в 11-м раунде.

