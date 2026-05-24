РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21836 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
2 985 20

Усик после победы вспомнил о массированной атаке РФ на Украину: Моя семья в укрытии

Усик

Александр Усик после победы выступил с речью, в которой говорил о нападении РФ на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sportarena_com.

"Для меня это очень важно, но я знаю, что сейчас в Украине — моей стране — летят бомбы, мои люди сейчас сидят в укрытиях. Моя семья, моя дочь — они в укрытии. Она прислала мне сообщение: "Папа, я тебя люблю. Ты победил. Мне страшно". Я сказал: "О Боже мой…", — отметил Усик после победы.

Как сообщалось, Усик победил Верховена: отправил в нокдаун в 11-м раунде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига — к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствия недостаточно

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Читайте также: Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: разрушены рынок и ТЦ, повреждены как минимум 27 многоэтажек, музей и школа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (32730) Усик Александр (88)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ДИвно це чути від людини яка РОКАМИ продвигала матру про "единийнарод"

І це уже навіть після окупації його рідного Криму
показать весь комментарий
24.05.2026 10:16 Ответить
+7
якщо довго і сильно бити по макітрі, то кокошнік злітає гарантовано.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:29 Ответить
+7
Після сьогоднішнього обстрілу московської церкви не повинно бути в Україні.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДИвно це чути від людини яка РОКАМИ продвигала матру про "единийнарод"

І це уже навіть після окупації його рідного Криму
показать весь комментарий
24.05.2026 10:16 Ответить
можна подумати ти не помилявся
показать весь комментарий
24.05.2026 10:22 Ответить
Щось https://kavun.city/articles/360534/boksuvav-u-rosijskih-pravoslavnih-shortah- занадто багато помилявся.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:01 Ответить
Це не помилка.Він і зараз в московський патріархат ходить.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:04 Ответить
"кто нє бил глуп- тот нє бил молод". Люди дорослішають з часом
показать весь комментарий
24.05.2026 10:22 Ответить
Но усик так и неспромигся хотя бы московских попов сменить на киевских ... для своей души... с часом
показать весь комментарий
24.05.2026 10:51 Ответить
Как писал классик, мудак с возрастом не становится мудрецом - он просто становится старым мудаком
показать весь комментарий
24.05.2026 10:57 Ответить
якщо довго і сильно бити по макітрі, то кокошнік злітає гарантовано.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:29 Ответить
Неймовірний вислів
показать весь комментарий
24.05.2026 10:32 Ответить
Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:15 Ответить
Ты уверен что он у него слетел?
показать весь комментарий
24.05.2026 10:52 Ответить
звісно впевнений, бо сила удару у супертяжкій категорії досягає до 500 кілограмів, але слід від кокошника залишається на все життя.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:09 Ответить
Суперник говорив,що буде подавати апеляцію,буцімто,рішення судді спірне-він не падав,а до кінця раунду залишались лічені секунди.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:28 Ответить
1. В спорте апелляция срабатывает разве что в случае допинга в пробах.
2. Гонг от нокдауна/нокаута не спасает.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:33 Ответить
Кікбоксер відійшов від пі₴дюліни і "увімкнув героя". Верховен перестав чинити опір. А коли суддя бачить що боксер неадекватний то зупиняє бій. Падати не обов'язково.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:05 Ответить
Після сьогоднішнього обстрілу московської церкви не повинно бути в Україні.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:30 Ответить
Её не должно было быть с 1991-го. Ну в крайнем случае с 2014-го.
А вообще религия - это опиум для народа.
Вера, религия и церковь - это три разные вещи.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:35 Ответить
Такий самий опіум як і патріотизм.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:50 Ответить
Патриотизм - последнее прибежище негодяев (с) Английский писатель XVIII века Сэмюэл Джонсон
показать весь комментарий
24.05.2026 11:27 Ответить
Готовий претенднт з відбитими мозгами на заміну обкуреному ішаку.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:58 Ответить
 
 