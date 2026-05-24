Усик после победы вспомнил о массированной атаке РФ на Украину: Моя семья в укрытии
Александр Усик после победы выступил с речью, в которой говорил о нападении РФ на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sportarena_com.
"Для меня это очень важно, но я знаю, что сейчас в Украине — моей стране — летят бомбы, мои люди сейчас сидят в укрытиях. Моя семья, моя дочь — они в укрытии. Она прислала мне сообщение: "Папа, я тебя люблю. Ты победил. Мне страшно". Я сказал: "О Боже мой…", — отметил Усик после победы.
Как сообщалось, Усик победил Верховена: отправил в нокдаун в 11-м раунде.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
