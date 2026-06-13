Усик зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну світлину опублікувала спеціальна помічниця Трампа та радниця з комунікацій Марго Мартін.

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На оприлюдненому фото Усик і Трамп позують під час зустрічі в офіційній резиденції президента США.

Проте інші деталі зустрічі не відомі.

Перед цим Усик побував у Пентагоні

Напередодні український спортсмен також поділився світлинами зі свого візиту до Пентагону. Деталі зустрічей та мету перебування Усика у Вашингтоні офіційно не розкривали.

Останній бій українця

Свій попередній поєдинок Олександр Усик провів у травні. Українець здобув перемогу технічним нокаутом, вкотре підтвердивши статус одного з найсильніших боксерів сучасності.

Наразі Усик залишається чинним чемпіоном світу у надважкій вазі.

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