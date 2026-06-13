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Усик зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті

Усик зустрівся з Трампом у Вашингтоні: подробиці візиту залишаються невідомими

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну світлину опублікувала спеціальна помічниця Трампа та радниця з комунікацій Марго Мартін.

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На оприлюдненому фото Усик і Трамп позують під час зустрічі в офіційній резиденції президента США.

Проте інші деталі зустрічі не відомі.

Перед цим Усик побував у Пентагоні

Напередодні український спортсмен також поділився світлинами зі свого візиту до Пентагону. Деталі зустрічей та мету перебування Усика у Вашингтоні офіційно не розкривали.

Останній бій українця

Свій попередній поєдинок Олександр Усик провів у травні. Українець здобув перемогу технічним нокаутом, вкотре підтвердивши статус одного з найсильніших боксерів сучасності.

Наразі Усик залишається чинним чемпіоном світу у надважкій вазі.

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Автор: 

Усик Олександр (89) Трамп Дональд (8933)
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Топ коментарі
+9
Зустрілися двоє "пустоголових"... У одного мізків немає, бо від старості "прокисли", а другому їх, ще в молодості, "відбили"...
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13.06.2026 07:36 Відповісти
+4
Хук з лівої не завадив би щоб Трамп прийшов до тями...
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13.06.2026 07:30 Відповісти
+4
Відбитий ватнік трохи краще за зрадника.
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13.06.2026 07:39 Відповісти
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Дайош Усіка в прізідєнти!
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13.06.2026 07:30 Відповісти
Відбитий ватнік трохи краще за зрадника.
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13.06.2026 07:39 Відповісти
Бубочка не зрадник. Він чесно попереджав, як він буде діяти (зійтись посередині, наприклад).
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13.06.2026 07:57 Відповісти
Жарти жартами, а таке враження що Усика для цього і прокачують, тому і возять то до Пентагону, то в кабінет діда.
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13.06.2026 08:23 Відповісти
Хук з лівої не завадив би щоб Трамп прийшов до тями...
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13.06.2026 07:30 Відповісти
Не допоможе. Вже нічого не допоможе. Тільки могила.
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13.06.2026 07:37 Відповісти
Трампон невиліковний! Жоден хук чи аперкот його не повернуть у дійсність!
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13.06.2026 08:22 Відповісти
сподіваюсь Усик натовк рудому пику
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13.06.2026 07:31 Відповісти
він просив ярлик на правління
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13.06.2026 07:53 Відповісти
Поцілунками хіба що.
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13.06.2026 08:21 Відповісти
Усяк, мабуть, розтлумачував трампу чий Крим ....
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13.06.2026 07:34 Відповісти
Ха-ха-ха...
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13.06.2026 07:40 Відповісти
Зустрілися двоє "пустоголових"... У одного мізків немає, бо від старості "прокисли", а другому їх, ще в молодості, "відбили"...
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13.06.2026 07:36 Відповісти
Твоi ЧСВ та iq як завжди на мiсцi. Ти щоранку прокидаєшся і цілуєш себе коханого в дзеркалі?
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13.06.2026 07:41 Відповісти
А тепер "розшифруй" свої "аббревіатури"... Бо крім тебе, їх ніхто не знає... І поясни, в чому я не правий... І чому...
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13.06.2026 07:47 Відповісти
Коли "нульовка", з ТАКОЮ реєстрацією,
Задохин Роман

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 14.06.2015
з'являється на форумі, майже "стопроцентна гарантія", що це - "внутріМКАДівська консерва"... Відкрили "закрома", і почали витягувать зарезервовані акаунти...
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13.06.2026 07:54 Відповісти
Де Усік, а де холодне..
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13.06.2026 07:47 Відповісти
Заради президенських амбіцій і 1 млн доларів заплатив, щоб з рижим мудаком сфоткатися. Краще б на дрони пожертвував.
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13.06.2026 07:43 Відповісти
пожертвував кому? він якраз в курсі схем з волонтерськими дронами.
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13.06.2026 07:55 Відповісти
Сам би наняв людей для купівлі дронів.
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13.06.2026 07:58 Відповісти
це ж треба думати, щось робити, нє, це поганий варіант.
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13.06.2026 08:01 Відповісти
Для нього не такі вже й великі витрати. За останній бій з Верховеном він заробив 40 мільйонів доларів. Ще близько 7 мільйонів доларів йому заплатять стрімінгові платформи за платні трансляції.
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13.06.2026 07:58 Відповісти
Донт пуш зе хорсес, Доні )))
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13.06.2026 07:47 Відповісти
Дивно, а чого це він у костюмі? Міг би як "лідер"...
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13.06.2026 07:54 Відповісти
А взуття яке, напевне на тренування зібрався.
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13.06.2026 07:59 Відповісти
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13.06.2026 07:54 Відповісти
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13.06.2026 07:54 Відповісти
Зустріч безмоглого (в силу професії) з висохлими мозгами (в силу вікового маразму). Результат цілком прогнозований.
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13.06.2026 07:54 Відповісти
Пояс віддав - інакше незачот
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13.06.2026 07:57 Відповісти
і шо?
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13.06.2026 08:08 Відповісти
Якщо він представляв Зелю, то норм. А якщо його послав патріарх Гундяєв, то не дуже. У нас традиційно ФСБ працює з боксерами по лінії РПЦ. Останню кришує той же Зеленський, потужно надуривши з забороною РПЦ, залишивщи УПЦ МП.
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13.06.2026 08:15 Відповісти
 
 